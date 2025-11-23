Steelers descartan a Aaron Rodgers por fractura en la muñeca

El quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, fue descartado para el juego de este domingo ante Chicago debido a una fractura en la muñeca izquierda que sufrió la semana pasada.

El mariscal, que había sido listado como “dudoso”, entrenó el viernes con un soporte en la zona lesionada y sólo pudo participar de manera limitada.

Ante su ausencia, Mason Rudolph tomará los controles de la ofensiva mientras los Steelers buscan apenas su segunda victoria histórica en Chicago. Su único triunfo previo ocurrió el 5 de noviembre de 1995, cuando vencieron 37-34 a los Bears en tiempo extra en el Soldier Field.

“Rodgers luchó con todas sus fuerzas toda la semana, pero esta es la decisión prudente para nosotros como equipo”, dijo el entrenador Mike Tomlin en entrevista con CBS antes del juego.

“No jugará esta semana. Mason iniciará y ha absorbido la mayoría de las repeticiones”.

Rodgers, quien cumplirá 42 años el 2 de diciembre, se lesionó en el segundo cuarto de la victoria 34-12 sobre Cincinnati. Pittsburgh enfrentará a Buffalo el próximo domingo y luego visitará Baltimore el 7 de diciembre en un duelo clave de la AFC Norte.

El veterano mariscal ha dominado históricamente a Chicago, acumulando una marca de 25-5 frente a los Bears, incluidos playoffs, durante su larga etapa en Green Bay.

A pesar de ser el quarterback más capturado en la historia de la NFL, su durabilidad ha sido notable en 21 temporadas, con ausencias significativas sólo por fracturas de clavícula en 2013 y 2017, y por un desgarro del tendón de Aquiles en 2023.

En su primera campaña con los Steelers, Rodgers ha completado el 66.4% de sus pases para 1,969 yardas, 19 touchdowns y siete intercepciones.

Comentarios