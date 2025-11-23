Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T124519_359_4632c9bc4a
Deportes

Steelers descartan a Aaron Rodgers por fractura en la muñeca

El quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, fue descartado para el juego de este domingo ante Chicago debido a una fractura en la muñeca izquierda

  • 23
  • Noviembre
    2025

El quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, fue descartado para el juego de este domingo ante Chicago debido a una fractura en la muñeca izquierda que sufrió la semana pasada. 

El mariscal, que había sido listado como “dudoso”, entrenó el viernes con un soporte en la zona lesionada y sólo pudo participar de manera limitada.

Ante su ausencia, Mason Rudolph tomará los controles de la ofensiva mientras los Steelers buscan apenas su segunda victoria histórica en Chicago. Su único triunfo previo ocurrió el 5 de noviembre de 1995, cuando vencieron 37-34 a los Bears en tiempo extra en el Soldier Field.

“Rodgers luchó con todas sus fuerzas toda la semana, pero esta es la decisión prudente para nosotros como equipo”, dijo el entrenador Mike Tomlin en entrevista con CBS antes del juego.

“No jugará esta semana. Mason iniciará y ha absorbido la mayoría de las repeticiones”.

Rodgers, quien cumplirá 42 años el 2 de diciembre, se lesionó en el segundo cuarto de la victoria 34-12 sobre Cincinnati. Pittsburgh enfrentará a Buffalo el próximo domingo y luego visitará Baltimore el 7 de diciembre en un duelo clave de la AFC Norte.

El veterano mariscal ha dominado históricamente a Chicago, acumulando una marca de 25-5 frente a los Bears, incluidos playoffs, durante su larga etapa en Green Bay.

A pesar de ser el quarterback más capturado en la historia de la NFL, su durabilidad ha sido notable en 21 temporadas, con ausencias significativas sólo por fracturas de clavícula en 2013 y 2017, y por un desgarro del tendón de Aquiles en 2023.

En su primera campaña con los Steelers, Rodgers ha completado el 66.4% de sus pases para 1,969 yardas, 19 touchdowns y siete intercepciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T140011_909_7c93b1d704
Suman 200 detenidos en Estados Unidos por 'Telaraña de Charlotte'
metro_chicago_prende_a_mujer_fuego_7c9488ef3f
Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago y huye
deportes_ja_marr_chase_48408cce7c
NFL suspende a Ja'Marr Chase un partido por escupir a rival
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_manifetsaciones_b360c0d98c
Llama secretario General de Gobierno al diálogo con manifestantes
mexico_honduras_reunion_c018c208ba
Abordarán México y Honduras temas de América Latina y el Caribe
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T092400_703_25f6838cb7
Comienzan bloqueos carreteros en la zona de Tampico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×