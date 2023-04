Chicharito y Peso Pluma festejan juntos el triunfo de Lakers

El futbolista Javier 'Chicharito' Hernández y el exitoso cantante Peso Pluma festejaron juntos la victoria de Los Angeles Lakers sobre los Memphis Grizzlies.

Ambas celebridades se encontraron en la primera fila del Crypto.com Arena, en donde festejaron gran euforia la actuación de LeBron James durante el partido.

En varios videos publicados en redes sociales de la NBA, se puede ver como es que 'Chicharito' festeja la anotación de LeBron como si este hubiera anotado un gol.

En uno de los videos también se logró captar el rostro de felicidad del rapero y compositor mexicano tras la increíble anotación del legendario basquetbolista.

LAKERS WIN 117-111, SECURE 3-1 SERIES LEAD

LEBRON JAMES IS IN #PLAYOFFMODE



CLUTCH AND-1 AS GAME 4 COMES TO A CLOSE ON TNT.