Chiefs derrota a Raiders y asegura lugar e Playoffs de NFL

Los Chiefs de Kansas City se han habituado a ganar partidos de los modos más inesperados.

Pero la forma en que vencieron el viernes a los Raiders hizo que incluso Patrick Mahomes y compañía menearan la cabeza, incrédulos.

Los Chiefs recuperaron un balón suelto cuando los Raiders se acercaban peligrosamente a un gol de campo que les hubiera dado la ventaja con 15 segundos restantes, y terminaron venciendo 19-17 a Las Vegas.

Kansas City aseguró así su décima clasificación consecutiva a los Playoffs.

“Evidentemente, logramos frenar en un gran momento y eso nos dio el triunfo”, dijo Mahomes, quien observó la jugada decisiva desde un costado del terreno.

Los Raiders (2-10) habían tomado posesión en su propia línea de la yarda ocho con poco menos de dos minutos por jugar, y Aidan O’Connell los llevó rápidamente más allá del medio campo. Eventualmente, detuvo el reloj al azotar el balón en la 32 de Kansas City.

En lugar de intentar un gol de campo que podría haber sido el de la victoria —Daniel Carlson ya había fallado tres desde más de 50 yardas—, los Raiders se alinearon para hacer una jugada más. Andre James lanzó el balón cuando O’Connell no lo esperaba.

El ovoide rebotó en el hombro del mariscal de campo. El linebacker de los Chiefs, Nick Bolton, se lanzó sobre el balón, y la recuperación se ratificó cuando una falta en la jugada resultó ser un cambio ilegal por parte de los Raiders.

“En realidad no la vi”, dijo el entrenador de los Raiders, Antonio Pierce. “Esa última jugada involucró demasiadas cosas, desde las decisiones arbitrales hasta el pañuelo y el balón suelto”.

Fue el decimocuarto duelo consecutivo decidido por una posesión que Kansas City (11-1) ha ganado.

Los Raiders tuvieron una oportunidad anterior en el último cuarto, y O’Connell los llevó de manera similar más allá del medio campo. Pero los Chiefs forzaron tres pases incompletos consecutivos —George Karlaftis y Justin Reid desviaron dos— para llegar a cuarto down.

