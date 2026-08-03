'Chucky' Lozano estaría en la mira del LA Galaxy

El delantero mexicano podría llegar al conjunto angelino a préstamo, luego de ser separado del San Diego FC y permanecer sin jugar desde noviembre de 2025

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La situación de Hirving Lozano en el San Diego FC parece no tener cambios a corto plazo y el futuro del futbolista mexicano podría estar en otro equipo de la MLS.

De acuerdo con ESPN, el atacante de 31 años estaría en la mira del LA Galaxy, aunque su salida del San Diego FC no se produciría mediante una venta definitiva.

El equipo más joven de la MLS tendría contemplada una cesión a préstamo para el futbolista mexicano, quien podría continuar su carrera en el conjunto angelino.

De figura en San Diego a ser separado del plantel

La llegada de Chucky Lozano al San Diego FC comenzó como una historia de ilusión, pues el mexicano se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más importantes y reconocidos del nuevo proyecto de la MLS.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir problemas dentro del vestidor del conjunto californiano, situación que terminó por cambiar la relación entre el futbolista y el club.

El punto de quiebre llegó cuando el técnico Mikey Varas decidió apartar a Lozano del equipo justo al inicio de los playoffs, una medida contundente que mostró la postura del club al prescindir de su máxima figura durante la primera postemporada de su historia.

Aunque el futbolista mexicano ofreció disculpas y fue reintegrado temporalmente al plantel, la directiva del San Diego FC ya habría tomado una decisión respecto a su futuro.

Lozano no juega desde noviembre de 2025

El último partido de Hirving Lozano con el San Diego FC fue el 29 de noviembre de 2025, cuando marcó un gol en la derrota ante Vancouver Whitecaps.

Después de aquel encuentro, el atacante fue apartado del grupo debido a las indisciplinas que habían generado tensión dentro del equipo.

Por su parte, el último partido de Lozano con la Selección Mexicana fue el amistoso contra Uruguay disputado en el estadio de Torreón.

Tras ser separado del San Diego FC y mantenerse sin actividad durante un periodo prolongado, el mexicano se perdió el Mundial 2026, situación que también afectó su continuidad con el combinado nacional.

Ahora, el LA Galaxy aparece como una posible alternativa para que Lozano vuelva a tener actividad y pueda relanzar su carrera en el futbol estadounidense.