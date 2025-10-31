Cerrar X
EH_UNA_FOTO_83874050a9
Deportes

Figura 'Chucky' Lozano entre los cinco mejores pagados de la MLS

El mexicano Hirving Lozano gana $6 millones de dólares por temporada con el San Diego FC, colocándose entre los futbolistas con mejor salario de la MLS

  • 31
  • Octubre
    2025

Hirving “Chucky” Lozano figura entre los cinco futbolistas mejor pagados de la Major League Soccer (MLS), de acuerdo con el reporte salarial publicado por la Asociación de Jugadores (MLSPA).

El atacante del San Diego FC percibe $6 millones de dólares anuales, consolidándose como uno de los jugadores más valiosos y mediáticos del torneo estadounidense.

El listado lo encabeza Lionel Messi, del Inter Miami, con una compensación garantizada de $20.4 millones de dólares, seguido por Son Heung-Min (LAFC) con $11.2 millones, Sergio Busquets con $8.8 millones, Miguel Almirón (Inter Miami) con $6.1 millones, y Lozano con $6 millones cerrando el top cinco.

A pesar de su destacada posición económica, el presente deportivo del mexicano no atraviesa su mejor etapa. Lozano fue excluido del primer partido de playoffs debido a un altercado en el vestuario, aunque el técnico Mikey Varas insinuó que podría volver a la convocatoria el próximo sábado.

La MLS eleva su inversión en jugadores

El gasto promedio por equipo en la MLS durante 2025 alcanzó los $19.69 millones de dólares, un incremento del 7% respecto al año anterior.

En tanto, la compensación base garantizada promedio por jugador fue de $632,809 dólares, cifra que representa un aumento del 6.1% respecto a 2024.

Los equipos con las nóminas más altas fueron el Inter Miami, con $48.97 millones, y el LAFC, con $30.1 millones, mientras que los de menor inversión fueron CF Montreal ($12.92 millones) y FC Dallas ($13.15 millones).

Por otra parte, la MLS y la Asociación de Jugadores mantienen vigente el convenio colectivo firmado en 2021, que regula salarios, beneficios y mecanismos de crecimiento salarial.

Dicho acuerdo permanecerá activo hasta la temporada 2027, garantizando estabilidad económica y laboral para los jugadores de la liga.


