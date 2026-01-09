Hirving 'Chucky' Lozano sale del San Diego FC

Hirving Rodrigo "El Chucky" Lozano Bahena concluyó este viernes su etapa en el equipo del San Diego FC, perteneciente a la MLS de Estados Unidos.

El delantero mexicano de 30 años, jugó 21 partidos con el club, donde anotó 11 goles y brindó ocho asistencias para anotación. Además, fue acreedor de al menos siete tarjetas amarillas, sin expulsiones.

Equipos por los que ha pasado el 'Chucky' Lozano

El originario de la Ciudad de México ingresó a las Fuerzas Básicas del Pachuca a los 11 años, para debutar a nivel profesional en 2014. Sin embargo, consiguió el título en el Clausura 2016 y un año después la Liga de Campeones de la Concacaf.

Esto dio pie a que viajará a Europa, donde estuvo en:

PSV Eindhoven (2017-2019)

(2017-2019) Napoli (2019-2024)

Al concluir con el Napoli, se trasladó hacia San Diego FC para entrar el primero de enero del 2025 como primer jugador de la MLS.

En tanto, la Selección Mexicana es un jugador destacado en el Mundial. Aunque fue marginado de la convocatoria por presuntos temas de indisciplina, finalmente fue considerado para las últimas convocatorias del año pasado.

Sin embargo esta noticia de un equipo profesional vuelve a poner en duda si podrá llegar convocado a la Selección para el próximo Mundial 2026.

