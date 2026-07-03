Colombia elimina a Ghana y avanza a 8vos de final

Con este resultado, Colombia disputará nuevamente una ronda de octavos de final por primera vez desde Rusia 2018, edición en la que fue eliminada por Inglaterra

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La selección de Colombia volvió a instalarse entre las 16 mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar este viernes por 1-0 a Ghana en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final por primera vez desde Rusia 2018.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo encontró la diferencia apenas al minuto 14 gracias a Jhon Arias, quien aprovechó una asistencia de Luis Javier Suárez para marcar el único gol de un encuentro en el que los cafeteros generaron suficientes oportunidades para ampliar el marcador, aunque terminaron imponiéndose por la mínima.

La victoria mantiene el buen momento de una selección colombiana que, tras cuatro partidos disputados en el torneo, ha mostrado una de las defensas más sólidas de la competencia al recibir únicamente un gol.

Un cambio obligado abrió el camino de la clasificación

El partido comenzó con un aviso temprano de Ghana luego de un error en la salida de Colombia. Thomas Partey aprovechó la recuperación y sacó un disparo que pasó cerca de la portería sudamericana, en lo que representó una de las pocas aproximaciones de peligro del conjunto africano.

La preocupación apareció rápidamente para Colombia cuando Jhon Córdoba abandonó el encuentro por lesión antes de los diez minutos. Sin embargo, el ingreso de Luis Javier Suárez terminó siendo determinante para el desarrollo del partido.

En su primera intervención, el delantero colombiano desbordó por el sector derecho y envió un centro preciso al segundo poste, donde apareció Jhon Arias para empujar el balón al fondo de la red y colocar el 1-0 que terminaría definiendo el encuentro.

Con la ventaja en el marcador, Colombia asumió el control del partido mediante la posesión y la circulación del balón, obligando a Ghana a replegarse y limitando considerablemente las opciones ofensivas del conjunto dirigido por Carlos Queiroz.

La defensa colombiana volvió a responder

Uno de los aspectos más destacados del triunfo cafetero fue nuevamente el trabajo defensivo. La dupla conformada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí neutralizó prácticamente todos los intentos de Ghana, que apostó principalmente por el juego aéreo y los centros laterales sin encontrar profundidad.

Colombia estuvo cerca de ampliar la ventaja en múltiples ocasiones. Antes del descanso, Luis Díaz desperdició una oportunidad clara tras una asistencia de Gustavo Puerta, mientras que el guardameta ghanés Lawrance Ati Zigi evitó el segundo gol con una espectacular atajada a un remate de cabeza de Johan Mojica.

En el inicio de la segunda mitad, el conjunto sudamericano volvió a encontrar el camino hacia la portería rival cuando Luis Díaz marcó, aunque la anotación fue invalidada por fuera de juego tras la revisión arbitral. Minutos después, el propio atacante colombiano volvió a encontrarse con una gran intervención del arquero africano en un mano a mano.

Davinson Sánchez y Juan Fernando Quintero también estuvieron cerca de ampliar la diferencia en el tramo final, pero la actuación de Ati Zigi evitó una derrota más amplia para Ghana.

Colombia tendrá una nueva oportunidad en octavos de final

El triunfo representa un momento significativo para el futbol colombiano. Exactamente ocho años después de haber quedado eliminado por Inglaterra en los octavos de final de Rusia 2018, el combinado cafetero logró regresar a una instancia decisiva de la Copa del Mundo.

Ahora, Colombia buscará dar un paso más cuando enfrente a Suiza en los octavos de final, con la posibilidad de igualar o incluso superar su mejor actuación histórica en un Mundial, alcanzada en Brasil 2014, cuando consiguió instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Con una defensa sólida, figuras ofensivas en buen momento y un funcionamiento colectivo cada vez más consolidado, el equipo de Néstor Lorenzo mantiene intacta la ilusión de seguir protagonizando una de las actuaciones más destacadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.