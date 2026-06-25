Miami prevé multitudes récord por Colombia vs Portugal

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, pero la atención también estará puesta en los puntos de reunión masiva

El Departamento de Policía de Miami alertó sobre la llegada de grandes multitudes y un escenario de tránsito pesado en el centro de la ciudad para este sábado 27 de junio, debido a la expectativa de una asistencia récord al Fan Fest por el partido entre Colombia y Portugal.

La autoridad pidió a residentes, visitantes y usuarios del transporte público planear con anticipación sus traslados, ya que se prevén concentraciones importantes de aficionados durante gran parte del día en las zonas cercanas al centro de Miami, estacionamientos y nodos de movilidad.

Fan Fest podría registrar una asistencia récord

De acuerdo con el aviso público emitido por la Policía, el Fan Fest de la Copa Mundial de FIFA 2026™ podría atraer una cifra récord de asistentes para seguir el encuentro entre colombianos y portugueses.

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, pero la atención también estará puesta en los puntos de reunión masiva, donde miles de aficionados buscarán vivir el ambiente del encuentro a través de pantallas, actividades y espacios de convivencia.

Las autoridades anticipan congestiones más intensas de lo normal en calles del centro, estacionamientos y conexiones de transporte, por lo que recomendaron llegar con varias horas de anticipación, utilizar transporte público o recurrir a los servicios oficiales de traslado cuando sea posible.

Colombia y Portugal llegan con el liderato en juego

El duelo también tiene un alto interés deportivo. Colombia llega con seis puntos tras ganar sus dos primeros partidos, por lo que un empate le bastaría para quedarse con el primer lugar del Grupo K.

Portugal, en cambio, suma cuatro unidades y necesita ganar para superar al conjunto colombiano en la tabla, lo que aumenta la expectativa alrededor de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La demanda por este encuentro también se explica por la fuerte presencia de comunidades latinoamericanas en Florida, especialmente la colombiana, que tiene en ese estado a una de sus mayores concentraciones dentro de Estados Unidos.

Autoridades preparan operativo especial de seguridad

El dispositivo previsto para el sábado incluye coordinación entre autoridades locales, estatales y federales, además del monitoreo desde centros de operación para atender cualquier incidente relacionado con la movilidad, la seguridad o la concentración de aficionados.

La Policía de Miami adelantó que, una vez que se llene el cupo del Fan Fest, se pedirá a los aficionados dirigirse a otros sitios para ver el partido, como ya ocurrió durante otra jornada reciente en la que el espacio alcanzó su máxima capacidad.

Con este escenario, Miami se alista para una de las jornadas más concurridas del torneo, marcada por la expectativa deportiva, la presencia de miles de seguidores y un operativo diseñado para mantener el orden en una ciudad que volverá a estar bajo los reflectores internacionales.