Inicio / Deportes / Fanáticos se rinden a la magia de la lucha libre mexicana

El luchador enmascarado anónimo ya es una de las imágenes emblemáticas del Mundial en México y se ha convertido en escaparate de la lucha libre mexicana para conquistar también la arena futbolística.

Viajeros de todas las partes del mundo se han rendido a la magia de este deporte que, al lado del fútbol, ​​encabeza las pasiones nacionales.

Mientras España se enfrentaba a Uruguay en Guadalajara, decenas de millas de aficionados sintonizaron otro espectacular enfrentamiento: Místico y Máscara Dorada contra The Bestia Mortos y Sammy Guevara en la icónica Arena México, también conocida como la catedral de la lucha libre.

En las graduadas, los fanáticos se relajaron y apoyaban a sus favoritos luciendo camisetas de diversas selecciones: Inglaterra, Japón, Corea, Brasil, Colombia y España.

¿Cuáles son los orígenes de la 'lucha libre' en México?

Los orígenes de la lucha libre mexicana se remontan a inicios del siglo XX.

Su estilo fusiona técnicas del wrestling estadounidense y la lucha greco-romana con acrobacias aéreas y elementos performativos. Pronto, la combinación única forjaría una identidad propia para formar parte del ADN del país, siendo declarada patrimonio cultural de la Ciudad de México en 2018.

En los alrededores de los estadios, la cantidad de máscaras rivaliza con la de banderas. Y si bien su uso fue prohibido en los recintos deportivos, siguiendo el protocolo de seguridad de la FIFA, muchos aficionados fueron vistos usándolas.

Uno de los ejemplos más conocidos es el futbolista Gabriel Pereyra, famoso por ponerse la máscara de Místico cuando marcaba goles con su equipo Cruz Azul.