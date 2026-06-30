Medios deportivos informaron que el Atlético había acordado pagar una tarifa de traspaso de 25 millones de dólares, el cual podría ascender

Inicio / Deportes / ¡Como hijo pródigo! Álex Grimaldo vuelve a España con el Atlético

El lateral izquierdo español Alejandro Grimaldo por fin regresa a casa tras incorporarse al Atlético de Madrid procedente del club de la Bundesliga Bayer Leverkusen.

Nacido en Valencia, nunca ha jugado en un equipo español de primera división. El español de 30 años firmó un contrato hasta junio de 2030, informó el lunes el equipo de La Liga.

Se formó en las categorías juveniles del Atlético Vallbonense, Valencia y Barcelona antes de incorporarse al Benfica de Portugal, donde se dio a conocer y luego fichó por el Leverkusen en 2023.

También se desempeña como carrilero, mediocentro y mediapunta; brilló durante el histórico doblete del Leverkusen en la Bundesliga y la Copa de Alemania en 2024. En total, marcó 30 goles y dio 45 asistencias en 145 partidos con el equipo alemán.

"Sin duda fue una pieza clave de nuestro éxito compartido".

Medios deportivos informaron que el Atlético había acordado pagar una tarifa de traspaso de 25 millones de dólares, que podrían ascender a 28.5 millones de dólares.

Grimaldo ha disputado 14 partidos con España y forma parte del plantel que compite en el Mundial.