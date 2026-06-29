Robert Lewandowski llega a la MLS como jugador del Chicago Fire

El atacante, quien cumplirá 38 años el próximo 21 de agosto, podría debutar con su nuevo equipo el 16 de julio ante Vancouver

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Robert Lewandowski abrirá una nueva etapa en su carrera lejos del futbol europeo, luego de que el Chicago Fire confirmara su fichaje para convertirlo en una de las figuras más importantes de la Major League Soccer.

El delantero polaco, exjugador del Barcelona y máximo goleador histórico de su selección, llega al club estadounidense con un contrato de dos años, a la espera de que se completen los trámites de visa y el certificado de transferencia internacional.

Lewandowski llega como jugador designado del Chicago Fire

El acuerdo contempla que Lewandowski ocupe una plaza de jugador designado, una de las tres posiciones que los clubes de la MLS pueden utilizar para superar el límite salarial de la liga.

Su contrato se extenderá hasta la temporada 2027-28, incluido el resto de 2026 y la minitemporada de 2027, antes de que la MLS adopte un calendario de verano a primavera, más cercano al modelo europeo.

El atacante, quien cumplirá 38 años el próximo 21 de agosto, podría debutar con su nuevo equipo el 16 de julio ante Vancouver.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Chicago Fire apuesta por una figura mundial

Lewandowski se incorpora a un Chicago Fire que marcha en el tercer lugar de la Conferencia Este con 26 puntos en 14 partidos, antes del receso de la liga por el Mundial.

La franquicia atraviesa además una etapa de crecimiento institucional, luego de inaugurar un nuevo centro de entrenamiento y avanzar en la construcción de McDonald's Park, un estadio específico de fútbol previsto para abrir en 2028.

La llegada del delantero polaco representa una apuesta deportiva y comercial para una organización que busca elevar su perfil internacional y consolidarse como contendiente dentro de la MLS.

Una etapa histórica con Barcelona y Bayern Múnich

Antes de llegar a Estados Unidos, Lewandowski cerró una etapa de cuatro temporadas con el Barcelona, donde marcó 119 goles en 192 apariciones y ayudó al club a ganar tres títulos de La Liga, incluido el más reciente, además de una Copa del Rey.

Su despedida del Camp Nou estuvo cargada de emoción, luego de que sus compañeros lo lanzaran al aire tras una victoria 3-1 sobre el Real Betis y le dedicaran una ovación antes de que se dirigiera al vestuario.

El polaco había llegado al Barcelona en 2022 procedente del Bayern Múnich, en una transferencia cercana a los 52 millones de dólares.

En Alemania construyó una de las carreras más dominantes del futbol europeo, con 312 goles en 384 partidos de Bundesliga entre Bayern y Borussia Dortmund, además de 10 campeonatos de liga.

A nivel internacional, Lewandowski disputó un récord de 167 partidos con la selección de Polonia, desde su debut goleador ante San Marino en 2008, cuando tenía 20 años.

Con 89 goles, es el máximo anotador histórico de su país, casi duplicando la cifra de cualquier otro jugador polaco.

Sin embargo, solo logró clasificarse dos veces al Mundial, con su mejor actuación en 2022, cuando Polonia alcanzó los octavos de final.

Tras la eliminación de su selección rumbo al Mundial de este año, el delantero dejó entrever la posibilidad de retirarse del combinado nacional, aunque Polonia tiene programados nuevos compromisos en la Liga de Naciones durante septiembre.