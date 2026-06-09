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Deportes

Confirma Tigres que Suecia y Japón no entrenarán en el 'Volcán'

La noticia fue compartida por el vicepresidente deportivo de la institución: Carlos Valenzuela, quien anunció que ambos conjuntos estarán en otra sede

  • 09
  • Junio
    2026

En el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la directiva del Club Tigres confirmó que las selecciones de Suecia y Japón no entrenarán en las instalaciones del Estadio Universitario.

La noticia fue confirmada por el vicepresidente deportivo de la institución: Carlos Valenzuela, quien anunció que ambos conjuntos estarán en otra sede, previo a los compromisos que tendrán en Nuevo León por la máxima fiesta del deporte.

Recordemos que, por reglamento de FIFA, las selecciones deben entrenar al menos un día antes en la ciudad donde tendrán su compromiso, con la excepción de Túnez, que tiene su campamento base en Monterrey, específicamente en las instalaciones de Rayados.

¿Por qué no entrenarán en el 'Volcán'?

Sin dar una respuesta concreta, el dirigente felino dejó entrever que nuevamente el problema de la sede es el estado de la cancha, la cual, según el órgano rector del fútbol, no estaría en las condiciones óptimas para poder celebrar las prácticas.

Estadio Universitario Volcan Tigres

De acuerdo con Valenzuela, Tigres estuvo trabajando con un proveedor (sin especificar de qué) aprobado por FIFA, que no habría brindado el servicio adecuado.

"Te diría más que no esté listo para los primeros dos partidos, te platico el contexto. Nosotros desde hace 8 meses contratamos un proveedor avalado por FIFA y hemos venido trabajando con FIFA siguiendo sus indicaciones al pie de la letra y la realidad es que ellos ayer en la noche nos avisaron que tanto Suecia como Japón no vendrán con nosotros el 13 y 19 de junio.

Otro punto a tener en cuenta y del cual no está en manos del club es el tema del clima, el cual fue el causante de que la cancha no pueda terminar de asentarse como debe, pues la lluvia que azotó el estado en semanas previas aflojó el césped. Al respecto, Valenzuela aclaró que buscarán que esta esté mejor para recibir a las otras selecciones que estarán en suelo regio.

"Sin embargo, en nuestras canchas vamos a seguir trabajando en ellas para que estén en óptimas condiciones para las siguientes selecciones (Corea, Sudáfrica) y las de 16avos", dijo,


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