Conor McGregor enciende UFC 329 tras careo con Max Holloway

Durante gran parte de la conferencia, ambos peleadores mantuvieron un tono relativamente respetuoso y reconocieron la evolución que han tenido

La tensión entre Conor McGregor y Max Holloway aumentó durante el primer careo oficial previo a UFC 329, luego de que el peleador irlandés le quitara los lentes a su rival y los arrojara al suelo frente a Dana White y los asistentes a la conferencia de prensa.

El incidente ocurrió al término del encuentro con los medios celebrado en Las Vegas, donde ambos protagonistas se colocaron frente a frente antes de su esperada revancha, programada para este sábado 11 de julio en la T-Mobile Arena.

Después de lanzar los lentes, McGregor acercó la frente al rostro de Holloway y comenzó a intercambiar palabras con el hawaiano. El personal de seguridad y Dana White intervinieron rápidamente para separarlos y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Una conferencia tranquila terminó en un careo explosivo

Durante gran parte de la conferencia, ambos peleadores mantuvieron un tono relativamente respetuoso y reconocieron la evolución que han tenido desde su primer enfrentamiento, disputado hace casi 13 años.

Sin embargo, el ambiente cambió durante el careo. Holloway respondió al gesto de McGregor acercándose nuevamente al irlandés, mientras los integrantes de seguridad intentaban mantenerlos separados sobre el escenario.

El incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana previa al evento y volvió a mostrar la estrategia de provocación que McGregor ha utilizado a lo largo de su carrera para aumentar la presión sobre sus rivales.

McGregor reaparece después de cinco años de ausencia

UFC 329 marcará el regreso de Conor McGregor al octágono después de permanecer fuera de competencia desde julio de 2021, cuando sufrió una fractura en la pierna durante su tercera pelea contra Dustin Poirier.

El excampeón de dos divisiones aseguró que su recuperación le permitió trabajar en su condición física y afirmó que vuelve con la intención de recuperar su lugar entre las figuras principales de la organización.

McGregor también señaló que actualmente se siente más cómodo compitiendo en las 170 libras, categoría en la que se realizará el combate, debido a que no desea someterse nuevamente a recortes extremos de peso.

Holloway ve la revancha como una pelea de legado

Por su parte, Max Holloway presentó el enfrentamiento como una oportunidad para demostrar cuánto ha evolucionado desde su primera pelea contra McGregor, cuando tenía apenas 21 años y todavía comenzaba su trayectoria dentro de UFC.

El hawaiano se mantuvo sereno durante la mayor parte del intercambio y evitó responder con una agresión física después del incidente con sus lentes, aunque dejó claro que buscará resolver la rivalidad dentro del octágono.

Holloway considera que esta revancha puede tener un peso importante en el legado de ambos peleadores, debido al tiempo transcurrido y a los campeonatos que conquistaron después de aquel primer combate.