Confirma UFC regreso de Conor McGregor ante Holloway

Conor McGregor volverá oficialmente al octágono este 11 de julio durante UFC 329, evento que se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas como parte de la International Fight Week 2026.

La empresa confirmó que el rival del irlandés será Max Holloway, en una pelea pactada dentro de la división de peso welter y que marcará uno de los combates más esperados del año en las artes marciales mixtas.

McGregor y Holloway tendrán revancha 13 años después

El enfrentamiento será la segunda ocasión en que ambos peleadores se vean las caras dentro de UFC.

La primera pelea ocurrió el 17 de agosto de 2013 en Boston, cuando ambos apenas comenzaban su camino dentro de la compañía.

Aquella noche, McGregor derrotó a Holloway por decisión dividida en un combate que con el paso de los años tomó relevancia histórica debido al legado que ambos construyeron posteriormente.

Dos figuras históricas volverán al octágono

Desde aquel primer duelo, Conor McGregor se convirtió en una de las mayores figuras mediáticas en la historia de UFC y logró ser campeón simultáneo en dos divisiones distintas.

Por su parte, Max Holloway consolidó uno de los legados más importantes dentro del peso pluma, convirtiéndose en uno de los peleadores más reconocidos y respetados por la afición.

La pelea también genera expectativa por el tiempo que McGregor permaneció alejado de la competencia y por las dudas sobre su estado físico tras varias lesiones.

El contraste de estilos y la historia entre ambos han provocado que UFC 329 sea considerado desde ahora como uno de los eventos más atractivos del calendario 2026.

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