McGregor quiere ser presidente de Irlanda; llama a seguidores

Conor McGregor instó a sus seguidores a respaldarlo para las elecciones presidenciales de Irlanda, destacando la crisis de vivienda infantil y la inmigración

  • 04
  • Septiembre
    2025

El exluchador Conor McGregor hizo un llamado público este jueves para que sus seguidores impulsen su candidatura a la presidencia de Irlanda, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 24 de octubre.

En un video frente al Parlamento de Dublín, McGregor apareció con traje y corbata, proyectando la imagen de un aspirante capaz de enfrentar los desafíos del país.

En el mensaje, el exdeportista criticó la situación del sinhogarismo infantil y la política de inmigración del Gobierno, afirmando que los niños irlandeses han sido “abandonados” y que las autoridades no cumplen con la promesa de protegerlos.

McGregor se presentó como un “maestro” de artes marciales y un “hombre de soluciones” dispuesto a abordar los problemas sociales desde la presidencia.

Requisitos para postularse y situación actual

Para poder aspirar al cargo presidencial, cualquier ciudadano irlandés mayor de 35 años debe obtener el respaldo de al menos 20 miembros del Parlamento o de cuatro autoridades locales.

Aunque McGregor aseguró la semana pasada contar con apoyos de concejales, diputados, senadores e incluso de “el partido más prestigioso”, su nombre aún no figura entre los candidatos que han logrado el aval oficial.

Hasta la fecha, solo dos aspirantes han logrado reunir los apoyos necesarios para registrarse oficialmente.

Por su parte, los observadores políticos consideran que McGregor todavía enfrenta un camino incierto para formalizar su candidatura, a pesar de sus declaraciones públicas y de su presencia mediática.


Comentarios

