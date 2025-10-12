Convocan Aldo de Nigris y Jorge Sánchez para Selección Sub-17
Entre los jóvenes seleccionados se encuentran hijos de grandes figuras del deporte, como Matías Vuoso y Emmanuel Turrubiates
- 12
-
Octubre
2025
Fuerzas Básicas del Club de Fútbol Monterrey informó que Aldo Patricio De Nigris y Jorge Sánchez fueron llamados por Carlos Cariño para la concentración de la Selección Mexicana Sub-17, previo a la Copa del Mundo en Qatar 2025.
El director técnico convocó a 22 jugadores para llevar a cabo la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.
Entre los seleccionados, Lucca Vuoso es hijo de Matías Vuoso; Máximo Reyes es descendiente de Joaquín Reyes, exjugador de Santos; y Abdon Turrubiates es hijo del exportero Emmanuel Turrubiates.
Sin embargo, será en los próximos días cuando de a conocer la lista final de convocados para la justa mundialista.
Será del 3 al 27 de noviembre cuando se celebre la Copa del Mundo de este 2025.
