Convocan Aldo de Nigris y Jorge Sánchez para Selección Sub-17

Entre los jóvenes seleccionados se encuentran hijos de grandes figuras del deporte, como Matías Vuoso y Emmanuel Turrubiates

  • 12
  • Octubre
    2025

Fuerzas Básicas del Club de Fútbol Monterrey informó que Aldo Patricio De Nigris y Jorge Sánchez fueron llamados por Carlos Cariño para la concentración de la Selección Mexicana Sub-17, previo a la Copa del Mundo en Qatar 2025.

El director técnico convocó a 22 jugadores para llevar a cabo la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

Entre los seleccionados, Lucca Vuoso es hijo de Matías Vuoso; Máximo Reyes es descendiente de Joaquín Reyes, exjugador de Santos; y Abdon Turrubiates es hijo del exportero Emmanuel Turrubiates.

Sin embargo, será en los próximos días cuando de a conocer la lista final de convocados para la justa mundialista.

Será del 3 al 27 de noviembre cuando se celebre la Copa del Mundo de este 2025.

 


