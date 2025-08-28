Convocan Osos de FIME a nuevos reclutas en el deporte

Una vez más, los Osos de FIME llevaron a cabo su Expo Deportes, donde los alumnos de nuevo ingreso conocen las disciplinas que ofrece la Facultad.

Decenas de estudiantes se acercaron a los diferentes stands que había en el patio central para conocer los horarios de entrenamiento.

FIME es la máxima potencia deportiva en la UANL y uno de los secretos de su éxito es el apoyo institucional que ofrece a sus estudiantes-atletas.

Aunque los Osos son competitivos en todas las ramas deportivas, también ofrecen espacio para el deporte recreativo, como un complemento a sus compromisos académicos.

La oferta deportiva en FIME va desde los deportes tradicionales como futbol, basquetbol, futbol americano y beisbol, hasta e-sports y artes marciales como el wu-shu.





