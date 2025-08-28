Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_27_at_11_59_33_PM_eaa0cb4a6e
Deportes

Convocan Osos de FIME a nuevos reclutas en el deporte

Los alumnos de reciente ingreso en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL conocen la diversidad de disciplinas deportivas de la institución

  • 28
  • Agosto
    2025

Una vez más, los Osos de FIME llevaron a cabo su Expo Deportes, donde los alumnos de nuevo ingreso conocen las disciplinas que ofrece la Facultad.

Decenas de estudiantes se acercaron a los diferentes stands que había en el patio central para conocer los horarios de entrenamiento.

FIME es la máxima potencia deportiva en la UANL y uno de los secretos de su éxito es el apoyo institucional que ofrece a sus estudiantes-atletas.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 11.59.38 PM.jpeg

Aunque los Osos son competitivos en todas las ramas deportivas, también ofrecen espacio para el deporte recreativo, como un complemento a sus compromisos académicos.

La oferta deportiva en FIME va desde los deportes tradicionales como futbol, basquetbol, futbol americano y beisbol, hasta e-sports y artes marciales como el wu-shu.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 11.59.44 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Lo_que_ocurrio_ayer_muestra_lo_que_es_el_PRIAN_Sheinbaum_7b14c3776e
'Lo que ocurrió ayer muestra lo que es el PRIAN': Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_22_27_PM_22ff2e75f9
Entregará Raúl Cantú 15,000 paquetes de útiles escolares
Inicia_gestion_para_carril_SENTRI_en_puente_internacional_048d4b04ff
Inicia gestión para carril SENTRI en puente internacional
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_27_at_5_59_42_PM_006094b2b3
La curva de la felicidad se difumina entre los jóvenes
AP_25235456754324_1_3bb8281240
León XIV pide a políticos católicos valentía en decisiones
Carriles_expres_se_abren_el_lunes_insiste_Movilidad_0cd7cdfffd
'Carriles exprés se abren el lunes': insiste Movilidad
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×