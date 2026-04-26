Colapinto ilusiona a Argentina con la posible vuelta de Fórmula 1

Franco Colapinto corrió este domingo por las calles de Argentina, como parte de una exhibición de Fórmula 1, con la cual busca posicionar a Buenos Aires como posible sede de un Gran Premio.

Con una asistencia de más de 500,000 personas, el piloto argentino realizó cuatro salidas al circuito que se improvisó en el barrio de Palermo.

Portando la insignia de la escudería BWT Alpine con el número 43, en la primera vuelta condujo un monoplaza Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, donde mostró la potencia del vehículo en las rectas de las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta.

El automovilismo es uno de los deportes más populares de Argentina. Las competencias locales convocan miles de personas todos los fines de semana en todo el país.

Ese fervor se vio en Buenos Aires el domingo, con una multitud que pone en Colapinto sus esperanzas de volver a los tiempos de gloria que marcaron al deporte nacional.

Padres acompañados de sus hijos hicieron presencia con bengalas de humo, banderas y camisetas de Argentina. También se contó con presencia de público femenino, como analizó la propia F1 en un estudio que confirma que 3 de cada 4 nuevos fans que se sumaron a la categoría en el último año son mujeres.

“Estoy muy feliz de haber venido acá porque es algo que quería hacer hace mucho tiempo, verlos a todos acá en mi país, es un orgullo enorme”, agradeció el piloto.

El evento tuvo todas las características de un tradicional Road Show de F1, con carteles escritos a mano, boxes, celebridades e interpretaciones del himno con artistas locales, en este caso, Patricio Sardelli de la banda de rock Airbag.

El armado del circuito y las gradas demandaron un intenso trabajo logístico que incluyó un extenso despliegue policial con vías cortadas al tránsito desde varios días antes.

El piloto bonaerense, de 22 años, se convirtió así en el primer argentino en girar con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, como parte de las primeras actividades de la máxima categoría del automovilismo mundial en la capital después de 14 años.

El secretario de deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, reveló que las conversaciones con el equipo de Colapinto para concretar la exhibición comenzaron hace cinco meses.

Turnes añadió que el evento está enmarcado en la “búsqueda del sueño de la gran mayoría de los argentinos de que vuelva una fecha de la Fórmula 1” a la ciudad.

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