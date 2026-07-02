Correcaminos enfrentará a Chivas en el Estadio Marte R. Gómez

El equipo universitario afrontará el compromiso bajo la dirección técnica de Gabriel "Místico" Pereyra, quien dirigirá al plantel con ocho incorporaciones

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Correcaminos enfrentará este viernes a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Marte R. Gómez, en un partido de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

La jornada iniciará con un duelo entre filiales

La actividad iniciará a las 18:00 horas con un encuentro entre Correcaminos de la Liga Premier y un cuadro alternativo del conjunto tapatío. Posteriormente, el club realizará la presentación oficial de su plantilla antes del duelo estelar, programado para las 20:00 horas.

El equipo universitario afrontará el compromiso bajo la dirección técnica de Gabriel "Místico" Pereyra, quien dirigirá al plantel reforzado con ocho incorporaciones para la nueva temporada.

Iniciará venta anticipada para próximos amistosos

Al finalizar el encuentro, la directiva pondrá en marcha la venta anticipada de boletos para los siguientes partidos amistosos de Correcaminos, ante Sporting de Costa Rica el 9 de julio y la Selección Mexicana Sub-23 el 16 de julio, ambos en el Estadio Marte R. Gómez.

Con información de Martín Díaz...