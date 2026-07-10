Correcaminos enfrentará a Pachuca en amistoso de pretemporada

El conjunto dirigido por Gabriel Pereyra fue invitado por los Tuzos luego de que el cuerpo técnico hidalguense destacara la intensidad del cuadro tamaulipeco

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Correcaminos sumará un nuevo compromiso de preparación al visitar este domingo al Pachuca, en un partido amistoso programado a las 10:00 horas en el Estadio Hidalgo.

El conjunto dirigido por Gabriel Pereyra fue invitado por los Tuzos luego de que el cuerpo técnico hidalguense destacara la intensidad mostrada por el equipo universitario durante sus encuentros de pretemporada.

Este será el tercer rival de Liga MX que enfrentará Correcaminos en su preparación para el Torneo Apertura 2026, tras medirse previamente a Necaxa y Chivas, además del Sporting de Costa Rica.

El duelo también servirá como parte de la puesta a punto de Pachuca antes de su debut en el torneo, mientras que Correcaminos continuará afinando detalles de cara a su estreno en la Liga de Expansión MX, programado para el 25 de julio ante Mineros de Zacatecas.

Tras este encuentro, el conjunto naranja aún tiene pendiente un amistoso frente a la Selección Mexicana Sub-23, el próximo 16 de julio en el Estadio Marte R. Gómez, con lo que cerrará su etapa de pretemporada.

Información: Martín Díaz