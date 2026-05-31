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Gabriel Pereyra, cerca de llegar al equipo de Correcaminos
El "Místico" viene de dirigir al Tepatitlán, conjunto con el que salió campeón del Clausura 2026 y Campeón de Campeones apenas en su primer torneo
Por El Horizonte | 31 Mayo 2026
Tras no conseguir el objetivo de clasificar a la Liguilla por parte del equipo de Correcaminos, la directiva decidió hacer cambios en la dirección técnica del equipo, destituyendo a Gustavo Díaz de sus filas.
Ahora, para ocupar el banquillo de la UAT suena un nombre de peso en la Liga MX: Gabriel Pereyra, entrenador del Tepatitlán, campeón de la Expansión, quien estaría muy cerca de ser oficializado.
El "Místico" llegó a dirigir al equipo de Jalisco en este semestre, mismo en donde salió campeón de liga y Campeón de Campeones, todo esto como primer lugar de la tabla general.
Antes de dirigir al Tepatitlán, estuvo al mando del Atlante y Cafetaleros de Chiapas, donde no pudo conseguir ningún trofeo en estos dos equipos.
Con información de Martín Díaz.