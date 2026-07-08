Courtois ve favorita a España para el duelo de cuartos de final

El portero belga reconoció que España parte como favorita, aunque aseguró que su equipo buscará dar la sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA™

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El portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, reconoció que España parte como favorita para el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, aunque aseguró que su equipo buscará dar la sorpresa.

"Es un partido especial. Me han llegado muchos mensajes de amigos, es bonito e intentaremos hacer todo para ganar. Sabemos que es difícil, pero es fútbol. España es la favorita, eso está claro", declaró el guardameta en zona mixta.

Courtois destacó que la selección española ha confirmado las expectativas que generó tras conquistar la Eurocopa.

"Cuando has ganado la Eurocopa eres uno de los favoritos. Junto con Argentina y Francia, creo que antes del torneo eran las selecciones que partían con más opciones y lo están demostrando", afirmó.

Elogia el nivel de 'La Roja'

El arquero del Real Madrid resaltó el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por España y subrayó su fortaleza defensiva.

"Están jugando muy bien, manejando los tiempos de los partidos con calma y todavía no han encajado ningún gol. Eso habla de la seguridad que transmite todo el equipo y también de Unai Simón", comentó.

Asimismo, señaló que Bélgica deberá aprovechar los espacios que deje la defensa española.

"Ellos defienden muy arriba e intentan recuperar el balón muy rápido. Tenemos que encontrar esos espacios a la espalda porque nuestro fútbol es diferente al suyo", explicó.

Destaca a Lamine Yamal

Courtois también elogió al joven atacante Lamine Yamal, a quien calificó como una de las principales amenazas del conjunto español.

"Lamine es una estrella, tiene muchísimo talento, es muy rápido y muy difícil de frenar. Lo ideal es defender muy cerca de él e intentar hacerle un dos contra uno cuando sea posible", indicó.

No obstante, advirtió que el peligro de España no depende únicamente del extremo.