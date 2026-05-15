Bélgica revela a sus 26 convocados para la Copa del Mundo 2026

La Selección de Bélgica presentó este viernes su convocatoria oficial de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026, una lista que combina referentes históricos de los "Diablos Rojos" con nuevas figuras que buscan abrirse paso en la élite internacional.

El técnico francés Rudi García apostó por la experiencia de jugadores como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Axel Witsel, pero también dio espacio a jóvenes talentos como Matías Fernández-Pardo, delantero de 21 años que recientemente decidió representar a Bélgica a nivel absoluto.

La selección belga competirá en el Grupo G de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

The Class of ’26 for the #FIFAWorldCup 📚 pic.twitter.com/Vdb8WvMsI1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 15, 2026

Lukaku entra pese a sus problemas físicos

Una de las decisiones más comentadas de la convocatoria fue la inclusión de Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica, quien llega al torneo tras una temporada complicada por las lesiones.

El atacante de 32 años apenas ha tenido actividad durante la campaña y no ha disputado más de 20 minutos consecutivos en varios meses, situación que generó cuestionamientos sobre su estado físico.

Sin embargo, Rudi García defendió públicamente su decisión y dejó claro que confía plenamente en la recuperación del delantero.

“Lo importante es tener elección”, explicó el estratega francés. “Sólo hay un Romelu Lukaku en el planeta fútbol, con su estilo. Nadie puede igualar su rendimiento”, añadió.

El seleccionador aseguró además que el cuerpo técnico trabajará para que el atacante llegue en las mejores condiciones posibles al arranque del torneo.

La convocatoria también refleja el inicio de una renovación generacional dentro del combinado belga.

Entre las principales novedades destaca Matías Fernández-Pardo, atacante con raíces españolas que esta semana confirmó su decisión de representar a Bélgica tras analizar durante meses su futuro internacional.

La FIFA validó recientemente el cambio deportivo del jugador, quien ya había participado con Bélgica en categorías inferiores.

Además, aparecen futbolistas jóvenes como Diego Moreira, Nathan Ngoy y Mike Penders, quienes tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo.

Rudi García explicó que uno de los principales criterios para conformar la lista fue mantener el equilibrio en todas las líneas del equipo.

“He buscado equilibrio entre la experiencia y la juventud”, señaló.

El técnico también destacó la importancia de contar con variantes tácticas para afrontar distintos escenarios durante el torneo.

“Tener una tercera opción en cada posición permite cambiar el sistema de juego dentro de un partido”, comentó.

El estratega francés, quien disputará su primer gran torneo al frente de Bélgica, reconoció que uno de los desafíos más importantes será mantener la armonía dentro de un plantel amplio.

“En un grupo de 26 hay algunos que jugarán más que otros, algunos incluso no jugarán”, explicó García.

Por ello, dijo que la convivencia y el compromiso colectivo serán fundamentales para aspirar a una buena actuación en el Mundial.

Bélgica ya piensa en el debut

Antes de viajar a Norteamérica, Bélgica disputará dos partidos amistosos: el 2 de junio ante Croacia en Rijeka y el 6 de junio frente a Túnez en Bruselas.

Posteriormente, los "Diablos Rojos" se instalarán en Seattle para preparar su debut mundialista frente a Egipto, programado para el 15 de junio.

Después enfrentarán a Irán el 21 de junio y cerrarán la fase de grupos contra Nueva Zelanda el 27 del mismo mes.

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