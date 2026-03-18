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Figura de Bélgica en duda ante amistoso contra México

Thibaut Courtois encendió alarmas tras salir lesionado. El portero del Real Madrid es duda para enfrentar a México y podría perderse la Fecha FIFA

  • 18
  • Marzo
    2026

La posible ausencia de Thibaut Courtois ha encendido las alarmas tanto en el Real Madrid como en la selección de Bélgica, luego de que el guardameta abandonara su más reciente partido por molestias físicas.

El movimiento sorprendió durante el encuentro, ya que no estaba previsto. En su lugar ingresó Andriy Lunin, lo que desató de inmediato versiones sobre una posible lesión del arquero belga.

De acuerdo con los primeros reportes, Courtois presentó un problema muscular en la zona del aductor, lo que le impidió continuar en el compromiso, mismo que terminó con victoria de 2-1 para el conjunto merengue.

“Sintió una molestia en el aductor y no pudo seguir en el campo”, señalaron reportes cercanos al club tras el encuentro.

Bélgica, pendiente rumbo a la Fecha FIFA

La situación no solo preocupa en España. El técnico Rudi García podría perder a una de sus piezas clave de cara a la próxima Fecha FIFA.

Bélgica tiene en agenda un duelo frente a México y otro compromiso ante Estados Unidos el 28 de marzo, por lo que la evolución del portero será determinante en los próximos días.

“Vamos a evaluar su estado; no queremos arriesgar a un jugador de este nivel”, apuntan desde el entorno del combinado europeo.

Real Madrid no arriesgaría en el derbi

En paralelo, el calendario del Real Madrid agrega presión. El próximo 22 de marzo se disputará el derbi madrileño en LaLiga, un duelo clave en la pelea por el título.

Ante este escenario, el cuerpo técnico blanco optaría por la cautela.

“Si no está al cien por ciento, no se le forzará”, es la postura que se maneja al interior del club.


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