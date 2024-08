Cowboys convierten a CeeDee Lamb en el segundo WR mejor pagado

¡Atención, aficionados al futbol americano! Los Dallas Cowboys han asegurado a su estrella ofensiva, CeeDee Lamb, justo a tiempo para el inicio de la temporada regular.

A pesar de la aparente calma del dueño y gerente general, Jerry Jones, durante las cinco semanas de entrenamiento en California, el veterano sabía exactamente lo que hacía.

Jones, con la mirada puesta en el trofeo Vince Lombardi, dejó claro que quería cerrar el trato con Lamb antes de que la temporada arrancara.

Lamb, el receptor abierto que ha ido en ascenso constante desde que llegó a la NFL, ha firmado un contrato monumental de cuatro años por $136 millones de dólares, que incluye un bono de firma récord de $36 millones de dólares.

¡Sí, leíste bien! Los Cowboys ahora tienen garantizado que su mejor arma ofensiva estará en el campo cuando viajen a Cleveland para el partido inaugural de la Semana 1.

Con este contrato, Lamb se convierte en el segundo receptor abierto mejor pagado de la NFL, solo detrás de Justin Jefferson de los Minnesota Vikings, quien acordó un contrato de cuatro años por $140 millones de dólares con $110 millones garantizados.

Sin embargo, Lamb no tuvo que esperar mucho para superar el interés de otras franquicias, ya que el equipo podría haberle aplicado la etiqueta de franquicia, algo que seguramente no habría complacido al joven receptor.

