Uroš Đurđević llegó la tarde de este martes a la ciudad de Monterrey para reportar como nuevo jugador de los Rayados.

El delantero llega procedente del Atlas para cubrir la vacante que dejó Germán Berterame, quien se fue al Inter de Miami.

El atacante serbio, naturalizado montenegrino se mostró agradecido por la oportunidad de integrarse a uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

“De verdad estoy muy feliz para venir a este club tan grande. Agradecido a Dios y a vida por darme esta oportunidad a venir a jugar aquí con este equipo. Tienen muy buenos jugadores con mucha calidad y vine para pelear por el campeonato”, expresó.

El delantero es una apuesta segura por parte del Monterrey, ya que en su etapa como Atlas se le recuerda por su cuota anotadora, que hasta le valió para ganar un título de goleo en el Clausura 2025.

Ahora, espera conseguir la misma efectividad en el Monterrey.

“Espero goles porque eso se espera de los centros delanteros y con ese equipazo que tienen yo creo que van a venir los goles”.

La afición rayada ya tienen una gran expectativa sobre este refuerzo y esperan pronto verlo jugando con la camiseta del Monterrey.

