Joel Huiqui alcanzó su segundo trofeo en solamente diez encuentros como entrenador de Cruz Azul, periodo en el que registra ocho victorias y dos empates

Inicio / Deportes / Cruz Azul se corona Campeón de Campeones ante Toluca

Cruz Azul confirmó el gran momento que atraviesa bajo el mando de Joel Huiqui al derrotar 3-1 a Toluca y conquistar por cuarta ocasión el Campeón de Campeones, impulsado por una actuación decisiva de José Paradela, autor de dos goles y una asistencia.

La Máquina se impuso en el duelo que enfrentó a los monarcas de la temporada 2025-2026: Toluca, ganador del Apertura, y el conjunto cementero, campeón del Clausura. El resultado también representó el segundo título consecutivo para el proyecto encabezado por Huiqui.

Paradela lidera la ofensiva de Cruz Azul

Después de un inicio equilibrado, Cruz Azul abrió el marcador al minuto 31. Charly Rodríguez recuperó protagonismo en la construcción y habilitó a Paradela, quien encontró espacio para definir de zurda y colocar el balón lejos del alcance de Luis García.

Toluca respondió antes del descanso mediante una jugada preparada. Jesús “Canelo” Angulo realizó un toque corto en un tiro libre y Alexis Vega aprovechó el movimiento de la barrera para superar a Kevin Mier al 45+3, enviando el encuentro al medio tiempo con empate 1-1.

La igualdad no modificó el planteamiento cementero. Cruz Azul regresó para el complemento con intensidad y recuperó la ventaja al minuto 55, cuando Paradela y Charly Rodríguez construyeron una pared que dejó al mediocampista mexicano frente a la portería, desde donde definió para conseguir el 2-1.

Seis minutos después, Paradela completó su doblete mediante un tiro libre ejecutado con la pierna izquierda. La reacción tardía del guardameta permitió que el balón terminara dentro de la portería y estableciera el 3-1 definitivo.

La contundencia marca diferencia ante Toluca

Aunque el conjunto mexiquense tuvo 56 por ciento de posesión y realizó 25 disparos, solamente cuatro llegaron a portería. Cruz Azul generó 12 remates, colocó siete entre los tres postes y terminó con una precisión de disparo superior al 58 por ciento.

Kevin Mier también fue determinante para sostener a La Máquina cuando el marcador todavía se encontraba cerrado. El portero colombiano realizó tres atajadas, entre ellas una intervención ante Alexis Vega que evitó el empate durante el primer tiempo.

La ausencia de Paulinho por molestias musculares redujo la presencia ofensiva de Toluca dentro del área. Antonio Mohamed realizó modificaciones durante la segunda mitad, pero la defensa cementera resistió los intentos de reacción y administró la ventaja durante el tramo final.

La principal preocupación para los campeones fue la salida de Carlos Rotondi, quien presentó molestias físicas y tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 80. Hasta el momento no se ha precisado el alcance de la lesión.

Huiqui suma su segundo título en diez partidos

Con esta victoria, Cruz Azul consiguió su cuarto Campeón de Campeones, después de los obtenidos en las temporadas 1968-1969, 1973-1974 y 2020-2021. La Máquina igualó a Tigres con cuatro títulos dentro del historial de la competencia.

Joel Huiqui alcanzó su segundo trofeo en solamente diez encuentros como entrenador de Cruz Azul, periodo en el que registra ocho victorias y dos empates. Su primer campeonato llegó en el Clausura 2026, cuando condujo al equipo a la décima estrella de Liga MX.

El triunfo también aseguró la participación del conjunto cementero en la Campeones Cup, donde enfrentará al Inter Miami el próximo 16 de septiembre en un partido que reunirá a los campeones del fútbol mexicano y estadounidense.