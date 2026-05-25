Cruz Azul enfrentará a Toluca por el Campeón de Campeones

Luego de conquistar el título del Clausura 2026, el conjunto de Cruz Azul se ganó el derecho de disputar el Campeón de Campeones frente a Toluca, monarca del Apertura 2025.

El conjunto celeste selló su pase tras derrotar 2-1 a Pumas UNAM en una Final intensa disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

El equipo universitario tomó ventaja en el marcador gracias a un gol de Robert Morales, encendiendo la ilusión auriazul en casa.

Sin embargo, Cruz Azul reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate tras un autogol de Rubén Duarte. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, apareció Carlos Rotondi con un tanto agónico que le dio el campeonato a los dirigidos por Joel Huiqui.

Con el triunfo, La Máquina levantó el trofeo del Clausura 2026 y aseguró su presencia en otro duelo por el título.

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¿Cuándo se jugará el Campeón de Campeones?

El enfrentamiento entre Toluca y Cruz Azul está programado para el próximo sábado 25 de julio a las 18:30 horas.

El partido se disputará en el Dignity Health Sports Park, inmueble que será sede del Campeón de Campeones por décima ocasión consecutiva.

Toluca llega como vigente ganador del trofeo, luego de vencer 3-1 al América en la edición pasada celebrada también en territorio estadounidense.

Además del Campeón de Campeones, Cruz Azul afrontará la próxima edición de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

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