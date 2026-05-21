Final 24 de Liga MX entre técnicos mexicanos… ¿Y contando?

El futbol mexicano de Primera División vivirá su Final 24 con ambos clubes con técnicos mexicanos.

Este jueves se disputa el juego de ida de la final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, cuando Pumas visite a Cruz Azul a las 20:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

La Vuelta será el domingo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX, duelo en el cual conoceremos al campeón.

Lo atractivo de esta serie es la batalla en el banquillo, entre técnicos mexicanos.

Efraín Juárez dirige a Pumas y Joel Huiqui a Cruz Azul.

Esta será la edición 24 de una final entre estrategas aztecas, en la historia del futbol mexicano de la Primera División, desde que existen las Liguillas.

En los torneos largos, de la temporada 1970-1971 a la campaña 1995-1996, se dieron ocho finales entre timoneles mexicanos.

Mientras que en la era de los torneos cortos se han dado ocho (del Torneo Invierno 1996 a la fecha); en el actual Torneo Clausura 2026 se dará la 24.

¿Quién ganará?





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