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Dana White dice 'nunca más' a otra velada de UFC en Casa Blanca

Hubo pocos tropiezos en la gran noche, y las manchas que sí ocurrieron fueron a costa de dos de los peleadores más problemáticos

  • 15
  • Junio
    2026

Ante el espectáculo de artes marciales realizado en el marco del cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, aseguró que no volverá a hacer un evento de este tipo en la Casa Blanca.

“Fue una experiencia increíble, algo único. No volverá a pasar”, comentó el director general de la UFC, Dana White.

No porque el espectáculo bautizado Freedom 250 se realizará durante el 250.° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, sino que es casi imposible de superar en una noche en la que los peleadores tengan entradas tan espectaculares como esta.

La cartelera, integrada solo por hombres, recorrió el Ala Oeste, el Despacho Oval, pasó junto a retratos presidenciales, atravesó la Sala Roosevelt y la Sala del Gabinete, y los ganadores incluso tuvieron un encuentro y saludo con Trump.

Gaethje hojeó la copia de la Declaración de Independencia que cuelga en el Despacho Oval para después orar y emprender la caminata inusualmente larga hacia la jaula.

“Por lo general, como que me quedo en blanco cuando me preparo para caminar hacia la jaula.

Fue una locura, ver la Declaración de Independencia. La original. Su lenguaje era diferente. No soy lo suficientemente inteligente como para leer eso".

Te recomendamos: Justin Gaethje acaba con el invicto de Topuria en UFC Freedom 250

El presidente Donald Trump se quedó hasta el final del espectáculo de siete combates, en los que se veía bastante involucrado en cada uno de ellas.

Hubo pocos tropiezos en la gran noche, y las manchas que sí ocurrieron fueron a costa de dos de los peleadores más problemáticos de la UFC.

El campeón de peso mediano de la UFC, Sean Strickland, fue escoltado fuera de la fiesta para ver el evento en la Elipse por un grupo de agentes de policía. El peso pesado Josh Hokit fue más allá con un ataque extraordinario e infundado basado en una teoría conspirativa de derecha sobre la ex primera dama Michelle Obama.

Pese a toda la preocupación previa a la cartelera, el espectáculo cumplió y exhibió un patriotismo vibrante por parte de la Banda de la Marina, homenajes a socorristas, militares en servicio activo y otros héroes designados por la Casa Blanca

La sangre y las vísceras eran un mandato antes de que un peleador estadounidense se envolviera en la bandera.

“Con suerte, esta noche creó algo de unidad”, manifestó White.

 

 


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