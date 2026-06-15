Justin Gaethje acaba con el invicto de Topuria en UFC Freedom 250

Justin Gaethje protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia reciente de las artes marciales mixtas al derrotar al hasta entonces invicto Ilia Topuria y convertirse en campeón indiscutido de peso ligero durante el histórico evento UFC Freedom 250, celebrado en la Casa Blanca.

El estadounidense de 37 años llegó como no favorito ante un rival que acumulaba una marca perfecta de 17 victorias sin derrota, pero terminó imponiendo su experiencia y resistencia para conquistar el cinturón de las 155 libras en una pelea que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

Gaethje rompe el invicto de Topuria

La pelea principal de la velada enfrentó a dos de los nombres más importantes de la división. Topuria llegó con el cartel de campeón y una racha invicta que lo colocaba entre los peleadores más dominantes de UFC.

Durante los primeros asaltos, el hispano-georgiano logró conectar algunos de sus mejores golpes y puso a prueba la resistencia de Gaethje, pero el estadounidense fue creciendo conforme avanzó el combate.

A partir del tercer episodio, el intercambio favoreció cada vez más al veterano peleador, quien comenzó a desgastar a su rival con una combinación constante de golpes de poder y presión ofensiva.

El castigo acumulado terminó pasando factura a Topuria, cuyo rostro mostraba evidentes signos de daño al llegar al cuarto asalto. La situación obligó a su equipo a intervenir y detener el combate antes del inicio del quinto round, decretando la victoria de Gaethje por detención de esquina.

Una celebración histórica en la Casa Blanca

Tras consumar la victoria, Gaethje escaló la jaula y celebró con una voltereta hacia atrás antes de colocarse una bandera de Estados Unidos sobre los hombros y recibir oficialmente el cinturón de campeón.

La escena tuvo como escenario el Jardín Sur de la Casa Blanca, donde se desarrolló el evento especial UFC Freedom 250, considerado uno de los espectáculos más mediáticos en la historia de la organización.

Posteriormente, el peleador estadounidense recibió las felicitaciones de diversas personalidades presentes en el evento, incluido el presidente Donald Trump, quien ingresó a la jaula para reconocer al nuevo monarca de la división ligera.

“Oigan, soy de Estados Unidos, hace 250 años éramos mucho más que no favoritos 6-1. Sé que eso fue absolutamente legendario porque ni siquiera puedo creerlo”, declaró Gaethje tras la victoria.

Una noche inolvidable para el nuevo campeón

El combate estuvo rodeado de una atmósfera única desde su presentación. Tanto Gaethje como Topuria realizaron su caminata hacia la jaula desde la Oficina Oval, mientras fuegos artificiales iluminaban el recinto durante las presentaciones oficiales.

La tensión aumentó conforme avanzó la pelea y el desgaste físico comenzó a reflejarse en ambos competidores. Sin embargo, fue Gaethje quien logró imponer su ritmo y convertir la experiencia en el factor decisivo de la contienda.

Con el triunfo, el estadounidense finalmente consiguió el campeonato indiscutido de peso ligero, una meta que persiguió durante gran parte de su carrera dentro de UFC.

“Trabajo duro, bebé. Estoy hecho para estos momentos. Este deporte está hecho para mí”, afirmó el nuevo campeón.

La derrota representó el final del invicto profesional de Topuria, mientras que Gaethje escribió uno de los capítulos más importantes de su trayectoria al conquistar el título en una noche histórica para las artes marciales mixtas.

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