Dan a conocer los candidatos a mejor equipo del año 2025

El FC Barcelona masculino fue incluido entre los cinco finalistas al galardón de mejor club del año en la gala del Balón de Oro 2025, informó este jueves France Football, organizador del prestigioso premio.

La ceremonia se celebrará en París el próximo 22 de septiembre, donde el Paris Saint-Germain parte como principal favorito tras una temporada histórica: logró su primera Liga de Campeones, además de un doblete nacional con la Ligue 1 y la Copa de Francia.

La única mancha en su campaña fue la derrota ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes.

Cabe señalar que el equipo dirigido por Hansi Flick tuvo una temporada sobresaliente a nivel nacional, con una tripleta de títulos: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

En Europa, el Barça se quedó a pocos minutos de alcanzar la final de la Champions, siendo eliminado en semifinales.

Here are all our nominees for the 2025 Men's Club of the Year ⤵️



FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5 — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Chelsea y Liverpool, con regreso destacado

El Chelsea regresa a la élite tras varios años discretos, tras ganar la Liga Conferencia, terminar cuarto en la Premier League y alzarse con el Mundial de Clubes.

Por su parte, el Liverpool celebró su vigésimo título de liga y una destacada fase de grupos en Champions, antes de caer ante el PSG en octavos.

Botafogo, la gran revelación sudamericana

El Botafogo brasileño logró una histórica primera Copa Libertadores y su tercer título nacional, bajo la dirección del técnico portugués Renato Paiva.

Para el siguiente ciclo, el club será dirigido por Davide Ancelotti, quien alternará el cargo con su rol como asistente de su padre, Carlo Ancelotti, en la selección de Brasil.

Comentarios