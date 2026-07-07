De niño, su familia llegó a pasar hambre, a tal grado que el futbolista acudía en las noches a un McDonald’s para que le regalaran hamburguesas sobrantes

Inicio / Deportes / De pasar hambre de niño… a ser uno de los mejores de la historia

Hoy es uno de los futbolistas más exitosos y mejor pagados del mundo, pero la infancia de Cristiano Ronaldo estuvo muy lejos del lujo. Durante sus primeros años enfrentó carencias económicas y, en más de una ocasión, dependió de la solidaridad de trabajadoras de un restaurante McDonald’s para poder comer.

El entonces joven jugador del Sporting de Lisboa recordó que, cuando tenía apenas 12 años de edad, él y otros compañeros acudían por las noches a un restaurante cercano al estadio, donde algunas empleadas les entregaban las hamburguesas que sobraban al final de la jornada para que no pasaran hambre.

En una entrevista para el programa Good Morning Britain, el portugués compartió uno de los episodios más significativos de su infancia. Explicó que provenía de una familia de escasos recursos y que, al dejar Madeira para perseguir su sueño como futbolista, vivía lejos de sus padres y atravesaba momentos muy difíciles.

“Tenía 12 años y no tenía dinero. Vivía con otros jugadores de mi edad que también habían llegado de distintas partes de Portugal. Fue muy duro estar lejos de mi familia. Recuerdo que había un McDonald’s cerca… y una señora llamada Edna, junto con otras dos chicas, siempre nos daba algunas hamburguesas que sobraban”, relató.

Años después, convertido en una estrella del futbol mundial, Cristiano confesó que nunca olvidó aquel gesto de generosidad y expresó su deseo de encontrar a Edna para agradecerle personalmente e invitarla a cenar… suceso que se presentó este año.

“Quiero invitarlas a cenar en Turín o Lisboa y devolverles, de alguna manera, lo que hicieron por mí. Nunca lo olvidé”, aseguró.

Tras difundirse la entrevista, una de las trabajadoras fue localizada. Se trata de Paula Leca, quien confirmó la historia y recordó con cariño a aquel grupo de adolescentes que llegaban casi todas las noches al restaurante.

“Aparecían frente al restaurante y, cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para entregarlas. Uno de esos muchachos era Cristiano Ronaldo, quizá el más tímido de todos”, contó Paula más de dos décadas después.

Según explicó, los jóvenes acudían con frecuencia, por lo que nunca los olvidó. Incluso llegó a contar la anécdota a familiares y amigos, aunque muchos pensaban que estaba inventando la historia.

“Todavía me río cuando lo recuerdo. Se lo conté a mi hijo, pero pensaba que era mentira porque no podía imaginar que su madre le hubiera dado una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo sí lo sabía porque a veces iba por mí al trabajo y también los veía”, relató.

Paula aseguró que aceptaría con gusto la invitación del futbolista si algún día se concreta.

“Si me invitara a cenar, iría sin pensarlo. Lo primero que haría sería agradecerle y después tendríamos tiempo para recordar aquellos momentos”, comentó.

Cristiano Ronaldo se reunió recientemente en Lisboa con Edna Caldas, la exempleada de McDonald’s, cuya amabilidad dejó un impacto duradero en su vida.

Su emotivo reencuentro tuvo lugar en un aeropuerto, donde Ronaldo presentó cálidamente a Edna a su compañera, Georgina Rodríguez, y a sus hijos. Aprovechó la oportunidad para agradecerle personalmente la generosidad que ella le había mostrado cuando era un niño persiguiendo su sueño de convertirse en un futbolista profesional.

Edna, ahora una madre casada, expresó su sorpresa y felicidad de que Ronaldo todavía la recordara después de todos estos años. Alabó su humildad y bondad, diciendo que nunca esperaba tal reconocimiento por lo que ella consideraba un simple acto de compasión.

Esta historia reconfortante es un poderoso recordatorio de la gratitud y lealtad de Ronaldo.

A pesar de alcanzar la fama mundial y el éxito, nunca olvidó a las personas que le ayudaron durante sus días más difíciles. Muestra cómo incluso los más pequeños actos de bondad pueden dejar un impacto duradero y cambiar la vida de alguien para siempre.