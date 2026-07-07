FIFA condena ataques racistas de senadora paraguaya contra Mbappé

La FIFA, gobiernos, organismos internacionales y el Real Madrid condenaron los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Mbappé

La polémica por los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé escaló este martes a nivel internacional luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenara públicamente las expresiones dirigidas al capitán de la selección francesa tras el partido de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Francia y Paraguay.

A través de sus redes sociales, Infantino expresó su respaldo al delantero francés y aseguró que el futbol debe mantenerse como un espacio inclusivo y libre de discriminación.

“Todo el mundo del fútbol y la sociedad se solidarizan con el capitán de la selección francesa”, señaló el dirigente, quien además llamó a combatir el racismo de manera conjunta.

La polémica surgió tras la eliminación de Paraguay

Las declaraciones de Amarilla ocurrieron después de la derrota de Paraguay por 1-0 ante Francia en los Cctavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La legisladora lanzó una serie de comentarios ofensivos contra Mbappé, a quien calificó con insultos y cuestionó su origen y nacionalidad.

Entre sus declaraciones, lo describió como un “camerunés colonizado” que fingía ser francés, además de utilizar expresiones consideradas racistas y deshumanizantes.

Los mensajes generaron una ola de reacciones tanto en el ámbito deportivo como político.

Mbappé respondió y Francia anunció acciones

El delantero francés no guardó silencio y respondió a través de redes sociales, donde calificó a la senadora paraguaya como una persona “despreciable e indigna de su cargo”.

Posteriormente, Amarilla pidió una disculpa al futbolista, aunque también aseguró que la reacción formaba parte de una estrategia impulsada por la FIFA.

Mientras tanto, la Federación Francesa de Futbol anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones emitidas contra el jugador, al considerar que constituyen expresiones racistas.

ONU, Francia, Paraguay y Real Madrid se pronuncian

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, condenó públicamente los comentarios, mientras que el Gobierno de Paraguay aclaró que las expresiones corresponden exclusivamente a una responsabilidad individual de la senadora y no representan la postura oficial del país.

Además, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también intervino para denunciar lo que calificó como comentarios racistas y deshumanizantes.

Por su parte, el Real Madrid emitió un comunicado en el que manifestó su “más rotundo rechazo” a las declaraciones de Amarilla, calificándolas como manifestaciones racistas y xenófobas impropias de una representante pública.

En medio de la controversia, Infantino reiteró que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha demostrado la capacidad del futbol para unir a personas de distintas culturas y nacionalidades.

El dirigente sostuvo que la lucha contra el racismo debe seguir siendo una prioridad dentro del deporte y aseguró que la FIFA continuará impulsando acciones para erradicar cualquier forma de discriminación tanto en las canchas como fuera de ellas.