FIFA designa árbitros argentinos para Francia vs Marruecos

La FIFA confirmó la designación de Facundo Tello para dirigir el partido entre Francia y Marruecos por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA confirmó la designación de un equipo arbitral argentino para el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encargado de impartir justicia será Facundo Tello, quien estará acompañado por Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Darío Herrera y Cristian Navarro.

Dicho anuncio se realizó a dos días del encuentro que enfrentará a franceses y marroquíes en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Tercer partido para Tello en el Mundial

El árbitro argentino sumará su tercera aparición en la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Su debut llegó en la primera jornada durante el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, un encuentro intenso en el que sancionó 30 faltas y mostró cinco tarjetas amarillas.

Posteriormente fue designado para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos. En ese compromiso el juego fue menos friccionado, con 16 infracciones y apenas dos amonestaciones.

Hasta ahora, Tello no ha mostrado tarjetas rojas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El silbante argentino disputa su segunda Copa del Mundo tras haber debutado en Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros.

En aquella edición estuvo al frente de los partidos Suiza contra Camerún y Corea del Sur frente a Portugal durante la fase de grupos. Más adelante recibió la confianza de la FIFA para arbitrar el choque de Cuartos de Final entre Marruecos y Portugal.

Aquel encuentro terminó con una histórica victoria marroquí por 1-0, resultado que significó la primera clasificación de una selección africana a unas semifinales mundialistas. Durante ese partido expulsó a Walid Cheddira en tiempo agregado.

Con el compromiso entre Francia y Marruecos, Tello llegará a cinco partidos dirigidos en Copas del Mundo.

Presencia argentina en la fase final

La designación de la quinteta arbitral argentina se dio mientras se disputaba el encuentro de Octavos de Final entre Argentina y Egipto.

En ese partido, la Albiceleste logró remontar un marcador adverso para avanzar a la siguiente ronda, mientras que el arbitraje estuvo a cargo del francés François Letexier.

Ahora, Facundo Tello tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos más atractivos de los Cuartos de Final, con una Francia que busca mantenerse como candidata al título y una Marruecos que intentará volver a sorprender en la máxima cita del futbol mundial.