Cerrar X
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Deportes

Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial

Bolivia, Surinam, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Congo disputarán en Guadalajara y Monterrey los dos últimos boletos internacionales al Mundial 2026

  • 20
  • Noviembre
    2025

La FIFA definió este jueves en Zúrich los cruces del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026, donde Bolivia y Surinam protagonizarán la primera eliminatoria.

El ganador de ese partido único avanzará a la final contra Irak, duelo que se jugará en México, específicamente en los estadios Akron de Guadalajara o BBVA de Monterrey, entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

El sorteo también determinó el otro cruce semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor enfrentará a la República Democrática del Congo por el segundo boleto disponible fuera de Europa.

La Verde busca su cuarto Mundial

Bolivia llega con la misión de clasificar a su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

La selección terminó séptima en la eliminatoria sudamericana y ahora afronta un duelo inédito ante Surinam, nación con la que jamás ha disputado un encuentro oficial.

Surinam, dirigida por el neerlandés Stanley Menzo, quiere hacer historia y acceder a su primer Mundial. Su clasificación al repechaje llegó tras quedar segunda en su grupo de Centroamérica, superando a Guatemala y El Salvador, y solo por detrás de Panamá.

Si Bolivia avanza, enfrentará en la final a Irak, que sueña con repetir la clasificación que logró en 1986, precisamente también en México.

Jamaica, Nueva Caledonia y Congo completan el cuadro

En la otra ruta del repechaje internacional, Nueva Caledonia, territorio francés del Pacífico Sur, buscará sorprender nuevamente, luego de una fase clasificatoria histórica.

Su rival será Jamaica, una selección con experiencia mundialista y plantel competitivo.

El ganador se medirá a la República Democrática del Congo, una de las selecciones mejor posicionadas en el Ranking FIFA dentro de este repechaje. La mano inocente del sorteo fue el exjugador Christian Karembeu, nacido justamente en Nueva Caledonia.

Seis boletos siguen en disputa rumbo al Mundial 2026

Aunque la Fecha FIFA de noviembre cerró las eliminatorias regulares, aún restan seis boletos por definirse: dos a través del repechaje internacional, que se disputará en Guadalajara y Monterrey, y cuatro por medio del repechaje exclusivo de UEFA.

En total, 42 de las 48 selecciones ya están clasificadas para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, la primera con formato expandido.

¿Cómo se jugará el repechaje internacional?

Los equipos mejor ubicados en el Ranking FIFA, Congo (56) e Irak (60), avanzaron directo a la final. Jamaica (70), Bolivia (76), Surinam (121) y Nueva Caledonia (148) disputarán las semifinales el 23 de marzo de 2026.

Las finales serán el 31 de marzo, una en Guadalajara y otra en Monterrey.

Cruces:

  • Nueva Caledonia vs Jamaica → ganador vs República del Congo
  • Bolivia vs Surinam → ganador vs Irak

Europa también define sus últimos cuatro clasificados

El repechaje europeo, por su parte, reúne a los 12 segundos lugares de las eliminatorias y cuatro selecciones provenientes de la Nations League, distribuidas en cuatro rutas donde se enfrentarán equipos del Bombo 1 contra el Bombo 4 y del Bombo 2 contra el Bombo 3.

Las finales de cada ruta enfrentarán al ganador del cruce 1 vs ganador del cruce 2.

Cruces del repechaje de UEFA

  • Italia vs Irlanda del Norte → ganador vs Gales o Bosnia & Herzegovina
  • Ucrania vs Suecia → ganador vs Polonia o Albania
  • Turquía vs Rumania → ganador vs Eslovaquia o Kosovo
  • Dinamarca vs Macedonia → ganador vs Chequia o Irlanda

Estos partidos se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, en paralelo al repechaje internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

calendario_repechaje_fifa_c5d88ecddd
Confirma FIFA fechas del repechaje rumbo al Mundial en México
deportes_repechaje_monterrey_5ec3f531f2
Irak, Bolivia y Surinam jugarán el repechaje en Monterrey
repechaje_mundial_ef00c833ec
Confirma FIFA fechas para repechaje del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_57171a9b6c
Trump elogia a Mamdani en su encuentro en la Casa Blanca
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T155335_713_e895ffea75
Capturan a Isidro "P", exdirigente del PRI en EdoMex por peculado
b1ae0f80_b039_43a7_930a_8f0b1e8fca5b_a6dc3dcd79
Manuel Guerra encabeza desfile por la Revolución en García
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
publicidad
×