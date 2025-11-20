Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial

La FIFA definió este jueves en Zúrich los cruces del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026, donde Bolivia y Surinam protagonizarán la primera eliminatoria.

El ganador de ese partido único avanzará a la final contra Irak, duelo que se jugará en México, específicamente en los estadios Akron de Guadalajara o BBVA de Monterrey, entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

El sorteo también determinó el otro cruce semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor enfrentará a la República Democrática del Congo por el segundo boleto disponible fuera de Europa.

La Verde busca su cuarto Mundial

Bolivia llega con la misión de clasificar a su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

La selección terminó séptima en la eliminatoria sudamericana y ahora afronta un duelo inédito ante Surinam, nación con la que jamás ha disputado un encuentro oficial.

Surinam, dirigida por el neerlandés Stanley Menzo, quiere hacer historia y acceder a su primer Mundial. Su clasificación al repechaje llegó tras quedar segunda en su grupo de Centroamérica, superando a Guatemala y El Salvador, y solo por detrás de Panamá.

Si Bolivia avanza, enfrentará en la final a Irak, que sueña con repetir la clasificación que logró en 1986, precisamente también en México.

Jamaica, Nueva Caledonia y Congo completan el cuadro

En la otra ruta del repechaje internacional, Nueva Caledonia, territorio francés del Pacífico Sur, buscará sorprender nuevamente, luego de una fase clasificatoria histórica.

Su rival será Jamaica, una selección con experiencia mundialista y plantel competitivo.

El ganador se medirá a la República Democrática del Congo, una de las selecciones mejor posicionadas en el Ranking FIFA dentro de este repechaje. La mano inocente del sorteo fue el exjugador Christian Karembeu, nacido justamente en Nueva Caledonia.

Seis boletos siguen en disputa rumbo al Mundial 2026

Aunque la Fecha FIFA de noviembre cerró las eliminatorias regulares, aún restan seis boletos por definirse: dos a través del repechaje internacional, que se disputará en Guadalajara y Monterrey, y cuatro por medio del repechaje exclusivo de UEFA.

En total, 42 de las 48 selecciones ya están clasificadas para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, la primera con formato expandido.

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇺🇸🇲🇽? pic.twitter.com/Ba9yBHN8B7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

¿Cómo se jugará el repechaje internacional?

Los equipos mejor ubicados en el Ranking FIFA, Congo (56) e Irak (60), avanzaron directo a la final. Jamaica (70), Bolivia (76), Surinam (121) y Nueva Caledonia (148) disputarán las semifinales el 23 de marzo de 2026.

Las finales serán el 31 de marzo, una en Guadalajara y otra en Monterrey.

Cruces:

Nueva Caledonia vs Jamaica → ganador vs República del Congo

Bolivia vs Surinam → ganador vs Irak

Europa también define sus últimos cuatro clasificados

El repechaje europeo, por su parte, reúne a los 12 segundos lugares de las eliminatorias y cuatro selecciones provenientes de la Nations League, distribuidas en cuatro rutas donde se enfrentarán equipos del Bombo 1 contra el Bombo 4 y del Bombo 2 contra el Bombo 3.

Las finales de cada ruta enfrentarán al ganador del cruce 1 vs ganador del cruce 2.

Cruces del repechaje de UEFA

Italia vs Irlanda del Norte → ganador vs Gales o Bosnia & Herzegovina

Ucrania vs Suecia → ganador vs Polonia o Albania

Turquía vs Rumania → ganador vs Eslovaquia o Kosovo

Dinamarca vs Macedonia → ganador vs Chequia o Irlanda

Estos partidos se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, en paralelo al repechaje internacional.

The European Play-Offs for the #FIFAWorldCup 🌍



Which four are headed to #WeAre26? 🙌 pic.twitter.com/ssnMXLRgYB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

