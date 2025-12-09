Definen los cruces para la Concachampions Cup 2026
Este martes se llevó a cabo el sorteo para la primera fase de la Concachampions Cup, así como las respectivas llavers para las siguientes rondas.
Cabe mencionar que, de los 27 equipos participanes, 5 (Toluca, Inter Miami, Seattle Sounders, Alajuelense y Mount Pleasant) no tendrán que jugar Dieciseisavos de Final y ya esperan rival en la ronda de Octavos.
Esto es debido a que fueron campeones de sus ligas o campeonatos regionales.
The 2026 Champions Cup bracket is set! 🏆 pic.twitter.com/0mFgCTbXgD— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025
Con esto en cuenta, te decimos cuales son los s partidos correspondientes a la ronda de Dieciseisavos de Final.
Pumas vs. San Diego FC
LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito
Cruz Azul vs. Vancouver FC
Monterrey vs. Xelajú
LAFC vs. Real España
Nashville SC vs. Atlético Ottawa
América vs. Olimpia
Philadelphia Union vs. Defence Force
Tigres vs. Forge FC
FC Cincinnati vs. O&M FC
Vancouver Whitecaps vs. Club Sport Cartaginés
