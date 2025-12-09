Definen los cruces para la Concachampions Cup 2026

Este martes se llevó a cabo el sorteo para la primera fase de la Concachampions Cup, así como las respectivas llavers para las siguientes rondas.

Cabe mencionar que, de los 27 equipos participanes, 5 (Toluca, Inter Miami, Seattle Sounders, Alajuelense y Mount Pleasant) no tendrán que jugar Dieciseisavos de Final y ya esperan rival en la ronda de Octavos.

Esto es debido a que fueron campeones de sus ligas o campeonatos regionales.

The 2026 Champions Cup bracket is set! 🏆 pic.twitter.com/0mFgCTbXgD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Con esto en cuenta, te decimos cuales son los s partidos correspondientes a la ronda de Dieciseisavos de Final.

Pumas vs. San Diego FC

LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito

Cruz Azul vs. Vancouver FC

Monterrey vs. Xelajú

LAFC vs. Real España

Nashville SC vs. Atlético Ottawa

América vs. Olimpia

Philadelphia Union vs. Defence Force

Tigres vs. Forge FC

FC Cincinnati vs. O&M FC

Vancouver Whitecaps vs. Club Sport Cartaginés

