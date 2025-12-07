Definen juegos del Mundial 2026 para el Estadio Monterrey

La fiesta del Mundial de futbol 2026 crece aún más en Nuevo León, luego de darse a conocer los partidos que se celebrarán en el Estadio Monterrey dentro de la edición 23 de la Copa del Mundo, que se jugará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en México, EstadosUnidosy Canadá.

Serán cuatro los encuentros que se llevarán a cabo en el inmueble de la Sultana del Norte: tres de fase de grupos y uno de Dieciseisavos de Final... ronda que podría enfrentar a selecciones de la talla de Países Bajos ante Brasil o Marruecos.

Y es que este cotejo enfrentará al primer lugar del Grupo F (en el cual se encuentra Países Bajos) frente al segundo sitio del sector C (en el se ubican Brasil y Marruecos).

Incluso, desde el primer juego de la fase de grupos comienzan las emociones.

Y es que el domingo 14 de junio, a las 20:00 horas, la selección de Túnez enfrentará al ganador del Repechaje de la UEFA, que podría ser Polonia, Suecia, Ucrania o Albania, en batalla del Grupo F.

El sábado 20 de junio, a las 22:00 Horas, Japón se medirá Túnez, también en desafío del sector F.

El miércoles de junio a las 19:00Horas, en duelo del Grupo A, Sudáfrica se medirá a Corea del Sur.

Y el lunes 29 de junio, a las 19:00 horas, se disputará uno de los duelos de la fase de Dieciseisavos de Final entre el primer lugar del Grupo F, antes el segundo lugar del grupo C... que podría ser Países Bajos ante Brasil o Marruecos.

De esta forma, comienza la cuenta regresiva para la máxima fiesta del futbol mundial que se celebrará en nuestro país el próximo año.

Comentarios