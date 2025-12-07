Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T160305_611_9cc2b13023
Deportes

Definen juegos del Mundial 2026 para el Estadio Monterrey

Se celebrarán tres partidos de fase de grupos y uno de la fase de Dieciseisavos de Final, ronda que enfrentaría a Países Bajos ante Brasil o Marruecos

  • 07
  • Diciembre
    2025

La fiesta del Mundial de futbol 2026 crece aún más en Nuevo León, luego de darse a conocer los partidos que se celebrarán en el Estadio Monterrey dentro de la edición 23 de la Copa del Mundo, que se jugará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en México,  EstadosUnidosy Canadá.

Serán cuatro los encuentros que se llevarán a cabo en el inmueble de la Sultana del Norte: tres de fase de grupos y uno de Dieciseisavos de Final... ronda que podría enfrentar a selecciones de la talla de Países Bajos ante Brasil o Marruecos.

Y es que este cotejo enfrentará al primer lugar del Grupo F (en el cual se encuentra Países Bajos) frente al segundo sitio del sector C (en el se ubican Brasil y Marruecos).

Incluso, desde el primer juego de la fase de grupos comienzan las emociones.

Y es que el domingo 14 de junio, a las 20:00 horas, la selección de Túnez enfrentará al ganador del Repechaje de la UEFA, que podría ser Polonia, Suecia, Ucrania o Albania, en batalla del Grupo F.

El sábado 20 de junio, a las 22:00 Horas, Japón se medirá Túnez, también en desafío del sector F.

El miércoles de junio a las 19:00Horas, en duelo del Grupo A, Sudáfrica se medirá a Corea del Sur.

Y el lunes 29 de junio, a las 19:00 horas, se disputará uno de los duelos de la fase de Dieciseisavos de Final entre el primer lugar del Grupo F, antes el segundo lugar del grupo C... que podría ser Países Bajos ante Brasil o Marruecos.

De esta forma, comienza la cuenta regresiva para la máxima fiesta del futbol mundial que se celebrará en nuestro país el próximo año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_53_2e2917a13f
Pirotecnia deja saldo fatal en Nuevo León: Protección Civil
finanzas_peso_9dcd4b427c
Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp
Whats_App_Image_2025_12_08_at_1_04_24_AM_0c69f14419
Renovación penitenciaria frena los autogobiernos
publicidad

Últimas Noticias

G7rh8gc_W0_AA_Xt_OT_f3e2609339
Detienen al exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
G7r_Mwu_Y_Wg_AA_Yy_QZ_22b13101ad
Sheinbaum reafirma meta de un millón de viviendas con Infonavit
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T162225_972_3ac5db7eb8
Exhortan a darle prioridad a afectados en Pesquería
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×