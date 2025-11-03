Cerrar X
Definen horarios de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil anunció los horarios y fechas de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Tigres, América, Chivas y Pachuca buscarán su pase a semifinales

  • 03
  • Noviembre
    2025

La Liga MX Femenil dio a conocer este lunes las fechas y horarios oficiales de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, donde los ocho mejores equipos del campeonato pelearán por un lugar en la antesala de la final.

Los duelos se disputarán del 5 al 9 de noviembre, con series a ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, avanzará el conjunto que haya terminado mejor posicionado en la tabla general.

Tigres y Juárez abren la liguilla

El duelo entre Tigres y Juárez marcará el arranque de la liguilla.

  • Ida: Jueves 6 de noviembre, 18:30 horas, Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 17:00 horas, Estadio Universitario

Las felinas parten como favoritas, pero Bravas buscará dar la sorpresa en casa.

Por su parte, el enfrentamiento entre Pachuca y Cruz Azul abrirá la actividad el miércoles.

  • Ida: Miércoles 5 de noviembre, 18:00 horas, Estadio Olímpico Universitario
  • Vuelta: Sábado 8 de noviembre, 21:00 horas, Estadio Hidalgo

Las Tuzas, lideradas por Charlyn Corral, quieren aprovechar su ofensiva ante una Máquina que cerró fuerte el torneo.

América y Monterrey, un clásico moderno

Las Águilas del América se medirán ante Rayadas, en uno de los duelos más esperados.

  • Ida: Jueves 6 de noviembre, 19:15 horas, Estadio BBVA
  • Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 19:15 horas, Estadio Ciudad de los Deportes
  • Ambos equipos llegan con plantillas de lujo y experiencia en liguillas recientes.

Chivas y Toluca cierran la ronda

Finalmente, Chivas y Toluca protagonizarán una serie equilibrada.

  • Ida: Jueves 6 de noviembre, 21:00 horas, Estadio Akron
  • Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 21:15 horas, Estadio Nemesio Diez

El Rebaño Sagrado buscará imponer su jerarquía ante un Toluca que ha sorprendido en el cierre del torneo.


