pauninho_brunetta_final_apertura_e6729d4fd3
Definen los horarios para la final del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer la fecha y horarios en que se disputará la final del torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

  • 08
  • Diciembre
    2025

Ya fueron revelados la fecha y horarios en que se jugará la final del Apertura 2025 entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL para conocer al campeón de la Liga MX.

El cuadro de la “U” recibirá a Toluca en el partido de ida programado para el jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas en la cancha del estadio Universitario.

Mientras que la vuelta será el domingo 14 de diciembre, a las 19.00 horas, en el estadio Nemesio Diez.

Por un título más a las vitrinas

Los Diablos de Mohamed buscarán su título 12 para alcanzar al Guadalajara como segundo cuadro más ganador de la liga, y Tigres irá por su novena estrella. 

Llegan los dos mejores del torneo

La final pondrá cara a cara a los dos primeros de la clasificación en la fase regular, el Toluca con el mejor ataque y Tigres con la defensa más segura. Los Diablos convirtieron 43 anotaciones, ocho más que los Tigres, que recibieron apenas 16 goles, dos menos que los de Mohamed.


