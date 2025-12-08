Definen los horarios para la final del Apertura 2025
La Liga MX dio a conocer la fecha y horarios en que se disputará la final del torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres
Ya fueron revelados la fecha y horarios en que se jugará la final del Apertura 2025 entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL para conocer al campeón de la Liga MX.
El cuadro de la “U” recibirá a Toluca en el partido de ida programado para el jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas en la cancha del estadio Universitario.
Mientras que la vuelta será el domingo 14 de diciembre, a las 19.00 horas, en el estadio Nemesio Diez.
Por un título más a las vitrinas
Los Diablos de Mohamed buscarán su título 12 para alcanzar al Guadalajara como segundo cuadro más ganador de la liga, y Tigres irá por su novena estrella.
Llegan los dos mejores del torneo
La final pondrá cara a cara a los dos primeros de la clasificación en la fase regular, el Toluca con el mejor ataque y Tigres con la defensa más segura. Los Diablos convirtieron 43 anotaciones, ocho más que los Tigres, que recibieron apenas 16 goles, dos menos que los de Mohamed.
