Definen horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025

La Liga MX confirmó la programación oficial de los Cuartos de Final luego de una reunión con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que solicitó ajustes especiales para garantizar condiciones operativas en la capital.

Aunque los equipos mejor posicionados ejercieron su derecho reglamentario para elegir día y horario de la vuelta, Cruz Azul y América tuvieron modificaciones, lo que provocó que tres partidos se disputen el miércoles y tres el sábado, una distribución poco común en la Liguilla.

Tigres jugará casi a medianoche en la ida ante Tijuana

La fase iniciará el miércoles 26 de noviembre, cuando FC Juárez reciba a Toluca a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Más tarde, Rayados será anfitrión del América a las 21:05 horas en el Estadio BBVA, mientras que Tijuana enfrentará a Tigres a las 23:00 horas en el Estadio Caliente.

Para el jueves 27 de noviembre, Chivas y Cruz Azul abrirán su serie en el Estadio Akron, programado a las 20:07 horas, en uno de los duelos más atractivos de los Cuartos.

Juegos de vuelta: sábado cargado y cierre en domingo

El sábado 29 de noviembre será el día más intenso. Toluca recibirá a FC Juárez a las 19:05 horas en el Nemesio Diez, seguido por el duelo entre América y Rayados, pactado excepcionalmente a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a los ajustes solicitados por la SSC-CDMX.

Más tarde, Tigres y Tijuana definirán su serie a las 21:10 horas en el Estadio Universitario.

La eliminatoria más esperada cerrará el domingo 30 de noviembre, cuando Cruz Azul reciba a Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, un movimiento también derivado de la coordinación con autoridades de seguridad.

La Liga BBVA MX informa sobre la programación de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. pic.twitter.com/SSNDoFPNAe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

Así llegaron los ocho invitados a la Liguilla

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara lograron su boleto directo gracias a su posición en la tabla general. Los últimos dos lugares se definieron mediante el Play-In, donde Tijuana venció 3-1 a Juárez en la Serie A, lo que le otorgó el sitio 7.

En la Serie B, Pachuca derrotó 3-1 a Pumas, pero no pudo sostener el impulso en el duelo definitivo, ya que Juárez aseguró el pase con un triunfo 2-1 sobre los Tuzos, impulsado por un gol y asistencia del panameño José Luis Rodríguez.

En la última jornada de la fase regular también se movió la tabla, Chivas derrotó 4-2 a Monterrey, Toluca superó 2-0 al América y Tigres venció 3-1 al Atlético de San Luis, resultados que terminaron de definir los cruces de Cuartos de Final.

Comentarios