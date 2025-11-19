Cerrar X
Definidos los bombos del sorteo rumbo al Mundial 2026

La FIFA reveló la actualización del Ranking que fija los bombos del sorteo para el Mundial 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán cabezas de serie

  • 19
  • Noviembre
    2025

Este miércoles quedaron oficialmente definidos los bombos del sorteo que determinará el camino de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026.

Tras la última Fecha FIFA del año, la actualización del Ranking del 19 de noviembre estableció la distribución de equipos en los cuatro bombos principales, además de aquellos provenientes de los repechajes.

El Bombo 1, reservado para los equipos mejor posicionados y los anfitriones, quedó encabezado por selecciones como España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil.

También figuran los tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá, quienes ya tienen asegurado el liderato de sus respectivos grupos.

El segundo sector del sorteo estará integrado por selecciones con historial sólido en competencias recientes. Ahí aparecen Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el tercer bloque destaca la presencia de equipos en ascenso como Noruega, Egipto, Argelia y Panamá, junto a representantes africanos como Argelia, Túnez, Costa de Marfil y Sudáfrica y asiáticos como Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita.

El cuarto bombo incluye selecciones que buscarán sorprender, como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, además de los equipos que obtendrán su pase a través de repechajes intercontinentales y europeos.

Inicio del Mundial y grupos definidos para los anfitriones

El Mundial 2026 arrancará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, con el partido inaugural de la Selección Mexicana como cabeza del Grupo A.

Además, la FIFA confirmó que Canadá será líder del Grupo B y Estados Unidos del Grupo D, garantizando que los tres anfitriones comenzarán el torneo jugando en casa y encabezando sus respectivos sectores.

El sorteo, la próxima gran parada

Por otra parte, el sorteo oficial se celebrará el 5 de diciembre, donde quedará definido el destino de las 48 selecciones en la primera fase del torneo más grande en la historia del futbol.


