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Definen los cruces de Octavos de Final de Copa Libertadores 2026

La Conmebol sorteó los cruces de Octavos de Final de la Copa Libertadores y dejó definidos los enfrentamientos rumbo a la Final del 28 de noviembre

  • 29
  • Mayo
    2026

La Copa Libertadores 2026 ya tiene trazado el camino rumbo a la Final de Montevideo. La Conmebol realizó este viernes el sorteo oficial de los Octavos de Final en su sede de Luque, Paraguay, donde quedaron definidos los cruces de la fase eliminatoria del torneo continental.

Los 16 equipos clasificados conocieron a sus rivales y también el recorrido que deberán superar en busca de levantar el trofeo más importante de clubes en Sudamérica el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Entre los enfrentamientos más atractivos destacan el choque entre Rosario Central y Corinthians, así como el duelo brasileño entre Cruzeiro y Flamengo. Además, Palmeiras volverá a cruzarse con Cerro Porteño en una serie con antecedentes recientes en la fase de grupos.

Así quedaron los cruces de Octavos de Final

  • Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica
  • Rosario Central vs Corinthians
  • Deportes Tolima vs Independiente del Valle
  • Cruzeiro vs Flamengo
  • Mirassol vs Liga de Quito
  • Cerro Porteño vs Palmeiras
  • Platense vs Coquimbo Unido
  • Fluminense vs Independiente Rivadavia

Fechas confirmadas rumbo a la Final

La Conmebol informó que los partidos de ida de los Octavos de Final se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las vueltas se jugarán del 18 al 20 del mismo mes.

Los Cuartos de Final se celebrarán en septiembre y las semifinales durante octubre. La gran final quedó programada para el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Un premio millonario en juego

Además del prestigio continental, el campeón de la Copa Libertadores 2026 recibirá un premio económico de $25 millones de dólares, cifra récord anunciada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

 


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