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Quedan definidos los grupos del Mundial 2026 con 48 selecciones

La FIFA definió los 12 grupos del Mundial 2026 tras completarse los 48 clasificados. México debutará ante Sudáfrica y enfrentará a Corea del Sur y Chequia

  • 01
  • Abril
    2026

Con el cierre de los repechajes europeos e intercontinentales, la FIFA confirmó a las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026, dejando listos los 12 grupos del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El certamen marcará un nuevo formato ampliado, con más equipos y una fase de grupos más extensa.

México ya tiene grupo completo

La Selección Mexicana finalmente conoció a su tercer rival: Selección de Chequia, que avanzó tras imponerse en penales a Dinamarca en el repechaje europeo.

El equipo tricolor quedó ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

México debutará en casa el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

Te puede interesar: Chequia se suma al Grupo A y completa rivales de México en 2026

Sorpresas y ausencias rumbo al Mundial

Uno de los resultados más llamativos fue la eliminación de Selección de Italia, que quedó fuera por tercera Copa del Mundo consecutiva tras caer ante Selección de Bosnia y Herzegovina.

En contraste, Estados Unidos completó su grupo con Turquía, mientras que Canadá también conoció a sus rivales en un sector competitivo.

Monterrey vive su primer ensayo mundialista

A semanas del arranque del torneo, la urbe regiomontana recibió a aficionados de países como Irak y Bolivia, en lo que fue un adelanto de la fiesta internacional que se vivirá en junio.

Entre el jueves pasado y este martes, calles de Monterrey, San Pedro y Guadalupe se llenaron de banderas extranjeras, en una escena poco habitual que sorprendió a locales.

A diferencia de otras sedes en Norteamérica, Monterrey y Guadalajara fueron las únicas ciudades del continente que albergaron partidos de repechaje internacional, lo que colocó los reflectores en la región.

El último boleto al Mundial se definió precisamente en el estadio Monterrey, consolidando a la ciudad como un punto clave en la ruta hacia la Copa del Mundo.

En lo deportivo, la selección de Suecia selló su clasificación tras vencer 3-2 a Polonia, con gol decisivo de Viktor Gyökeres al minuto 88.

El conjunto escandinavo quedó ubicado en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, y disputará uno de los partidos en Monterrey el próximo 14 de junio a las 20:00 horas.

Lee la nota completa: Urbe regia tiene su primera ‘probadita’ del Mundial

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A
México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia

Grupo B
Canadá, Bosnia, Qatar, Suiza

Grupo C
Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D
Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E
Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F
Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G
Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H
España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I
Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J
Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K
Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L
Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, a las 13:00 horas.


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