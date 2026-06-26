Francia cerró la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una contundente victoria por 4-1 sobre Noruega, resultado que le aseguró el liderato

Inicio / Deportes / Dembélé firma triplete y Francia avanza como líder del Grupo I

Francia confirmó su candidatura al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una sólida victoria de 4-1 sobre Noruega, en un partido en el que Ousmane "El Mosquito" Dembélé brilló con un triplete que encaminó el triunfo y aseguró el primer lugar del Grupo I.

El atacante del París Saint-Germain necesitó apenas 32 minutos para marcar tres goles y convertirse en la gran figura del encuentro disputado en el Gillette Stadium de Foxborough. Désiré Doué completó la goleada en el tiempo de compensación.

Con este resultado, la selección dirigida por Didier Deschamps enfrentará el próximo martes en Nueva York a uno de los mejores terceros clasificados en los dieciseisavos de final, mientras que Noruega se medirá con Costa de Marfil en Dallas.

Noruega reservó a Haaland

Con la clasificación ya asegurada, el técnico Stale Solbakken sorprendió al presentar un equipo alternativo con diez modificaciones respecto al encuentro anterior y dejó en el banquillo a Erling Haaland.

Francia aprovechó desde el inicio las rotaciones del conjunto noruego. Apenas a los 20 segundos, Kylian Mbappé estrelló un disparo en el travesaño, una advertencia de lo que sería el dominio francés.

El primer gol llegó tras un largo pase de Mbappé para Dembélé, quien controló el balón, dejó atrás a su marcador y definió con precisión para abrir el marcador.

Lejos de ser Mbappé el protagonista, Dembélé tomó el control del partido.

El extremo amplió la ventaja con un potente zurdazo desde fuera del área tras otro contragolpe perfectamente ejecutado por Francia. Poco después, Noruega reaccionó con el descuento de Thelo Aasgaard, quien aprovechó un descuido defensivo para vencer a Mike Maignan.

Sin embargo, la respuesta francesa fue inmediata. Dembélé culminó una larga jugada colectiva con un disparo al mismo ángulo para completar su triplete y poner el 3-1 antes del descanso.

El atacante rompió además una racha negativa con la selección, al sumar cuatro goles en sus dos partidos más recientes tras permanecer once encuentros mundialistas sin marcar.

Maignan evita la reacción noruega

Noruega tuvo la oportunidad de meterse nuevamente en el partido al inicio de la segunda mitad, cuando Théo Hernández cometió un penalti sobre Oscar Bobb.

No obstante, Mike Maignan detuvo el cobro de Jorgen Strand Larsen y evitó que los escandinavos recortaran la diferencia.

A partir de ese momento, el guardameta francés volvió a intervenir en varias ocasiones para mantener el control del encuentro.

Doué pone la cereza al pastel

Cuando el partido llegaba a su fin, Bradley Barcola envió un centro preciso que Désiré Doué convirtió en el definitivo 4-1 con un remate de cabeza.

La única nota negativa para Francia fue que Mbappé no logró marcar y se quedó a dos goles de igualar el récord de Lionel Messi como máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.