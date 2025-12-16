Podcast
Deportes

Ousmane Dembélé gana el premio The Best 2025 de la FIFA

Ousmane Dembélé gana el premio The Best 2025 de la FIFA tras un año excepcional con el PSG, conquistando la Ligue 1, Copa de Francia, Champions y Supercopa

El francés Ousmane Dembélé confirmó su estatus como una de las grandes figuras del fútbol mundial al conquistar este martes el premio The Best 2025 que otorga la FIFA, en una gala celebrada en Doha.

El atacante del París Saint-Germain fue reconocido tras firmar el mejor año de su carrera, coronado con títulos y actuaciones decisivas.

Dembélé, el líder del PSG campeón de todo

A sus 28 años, el delantero nacido en Vernon fue pieza clave en la temporada perfecta del PSG, al guiar al club parisino a la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Su impacto ofensivo y regularidad lo colocaron por encima de Kylian Mbappé y del joven talento español Lamine Yamal en la votación final.

Cabe señalar que el galardón de la FIFA llega apenas meses después de que Dembélé levantara el Balón de Oro, consolidando un curso redondo para el exjugador del Barcelona, quien tomó el relevo de Vinicius Junior en el palmarés del premio.

Aitana Bonmatí hace historia en el futbol femenil

En la rama femenil, la española Aitana Bonmatí fue distinguida como mejor jugadora del mundo por tercer año consecutivo, un logro inédito.

La mediocampista del Barcelona fue determinante para mantener el dominio azulgrana en España y alcanzar la final de la Liga de Campeones, además de ser subcampeona de la Eurocopa con la selección española.

Bonmatí superó en la votación a Alexia Putellas y Mariona Caldentey, reafirmando su lugar como referente del futbol femenino actual.


