Derrota Auténticos Tigres a Borregos CDMX y asegura postemporada

Los Auténticos Tigres de la UANL lograron una importante victoria al derrotar a los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México con un marcador final de 36-19, en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Gaspar Mass, ante la algarabía de más de cinco mil aficionados.

El triunfo, correspondiente a la jornada ocho de la liga mayor de la ONEFA, no solo afianza a los felinos en el segundo lugar general, sino que también les asegura, en caso de avanzar, la localía en los partidos de Cuartos de Final y Semifinal de la postemporada.

El mariscal de campo, Sergio Reséndiz, y el corredor, Ángel Alvarado, se erigieron como las piezas clave del encuentro, al conseguir anotar en dos ocasiones cada uno, liderando la ofensiva de la UANL para remontar un partido que se les complicó en la primera mitad.

Previo al silbatazo inicial, el campo del Gaspar Mass fue escenario de una emotiva ceremonia en la que el Rector de la UANL participó para despedir a quince jugadores que vistieron por última vez el jersey auriazul al concluir su elegibilidad. Acompañados por sus familias, los deportistas fueron celebrados por su trayectoria.

"Sigan entregándose como desde el inicio, dejen todo en el campo y salgan a ganar”, les comentó el Rector a los jóvenes, animándolos a buscar el triunfo ante el Tec CDMX, antes de posar para la foto conmemorativa.

El partido no fue sencillo para los Auténticos, quienes se vieron sorprendidos en la primera serie ofensiva de los lanudos, que se fueron adelante 6-0 (el pateador visitante tuvo una mala tarde, fallando tres puntos extras y un gol de campo en total).

Aunque batallaron al ataque, la garra felina se hizo presente. Sergio Reséndiz consiguió la primera anotación de Tigres y con el extra de Reinaldo Blanco, la UANL tomó brevemente la ventaja 7-6. No obstante, el Tec CDMX volvió a superar a los locales y el marcador al descanso era de 7-12 en contra de los Auténticos.

El despertar de Tigres se dio en el tercer cuarto. Los auriazules salieron revolucionados y rápidamente le dieron la vuelta 15-12 con anotación de Ángel Alvarado. Aunque los Borregos volvieron a tomar la delantera, terminando el tercer periodo 19-15, el último cuarto fue de dominio total de la UANL.

Con la mira puesta en asegurar la localía en postemporada, Ángel Alvarado anotó por segunda vez para poner el marcador 22-19. Enseguida, Sergio Reséndiz aumentó la ventaja a 29-19, una diferencia que ya no cederían.

Para culminar la victoria, y tras una intercepción de Edwin de Jesús Cabello, Eduardo Martínez logró la última anotación, sellando el marcador final de 36-19 con el extra de Reinaldo Blanco.

Auténticos Tigres inicia ahora el cierre de temporada regular con dos compromisos difíciles: el primero, visitando a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional el próximo sábado 1 de noviembre en la Ciudad de México, y cerrando la temporada el 8 de noviembre ante los Borregos Campus Estado de México.

Comentarios