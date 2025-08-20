Cerrar X
Deportes

Destinará Noruega ingresos de partido con Israel a ayuda en Gaza

La Federación Noruega de Fútbol donará las ganancias de su partido contra Israel a organizaciones humanitarias en Gaza, una decisión que ha provocado reacciones

  • 20
  • Agosto
    2025

La federación de fútbol de Noruega afirma que "no puede permanecer indiferente" ante el sufrimiento humanitario en Gaza y donará cualquier ganancia de un próximo partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Israel para trabajos de ayuda allí.

Noruega juega contra Israel en Oslo el 11 de octubre.

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, manifestó en un comunicado que "ni nosotros ni otras organizaciones podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento humanitario y los ataques desproporcionados a los que la población civil en Gaza ha estado sometida durante mucho tiempo".

"Queremos donar los ingresos a una organización humanitaria que salva vidas en Gaza todos los días y proporciona ayuda de emergencia activa sobre el terreno", expresó.

No estaba claro de inmediato cuánto esperaba ganar la federación noruega a través de la venta de entradas para el partido, que comienza la próxima semana.

La federación de fútbol israelí respondió a la medida el miércoles instando a su homóloga noruega a condenar también los ataques y la toma de rehenes por parte de Hamás el 7 de octubre de 2023. En un comunicado publicado primero por el diario británico The Telegraph, la federación israelí también pidió a los noruegos que "se aseguren de que el dinero no se transfiera a organizaciones terroristas o a la caza de ballenas", refiriéndose a un tema por el cual Noruega ha enfrentado críticas globales.

La federación noruega dijo que está trabajando con la UEFA y la policía local en los arreglos de seguridad para el partido del 11 de octubre. Se espera que la seguridad adicional limite la capacidad en hasta 3,000 entradas, según la federación. El Estadio Ullevaal suele tener multitudes de 26.000 personas para los partidos del equipo nacional.

Israel no ha podido albergar partidos en competiciones internacionales por razones de seguridad desde octubre de 2023. Organizó su partido de clasificación "en casa" contra Noruega en Hungría. Noruega ganó ese partido 4-2 en marzo.

Actualmente, Noruega encabeza el grupo de clasificación de cinco naciones por delante de Israel.


Comentarios

