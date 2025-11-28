El Estado recibirá $2,000 mdp de la federación para el Mundial

Aparte del presupuesto federal ya aprobado y del estatal que está en análisis, Nuevo León contará, en el 2026, hasta con $2,000 millones de pesos adicionales que serán destinados a proyectos de movilidad como la construcción del Metro y el pago de los nuevos camiones.

Esto lo anunció este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, al reunirse con el gobernador del estado, Samuel García, para revisar los avances de los trabajos del Mundial FIFA 2026.

En la conferencia y en un comunicado posterior, el gobernador de Nuevo León detalló que hay en marcha 34 proyectos que servirán para que el estado sea la mejor sede mundialista, pero que quedarán para que la población del estado tenga mejor calidad de vida.

Entre estos se encuentran las líneas 4 y 6 del Metro, que duplicarán la red existente al pasar de 34 kilómetros a 80; la compra de 4,000 camiones; la construcción de parques como el del Agua; la edificación del nuevo cuartel de Fuerza Civil y la existencia de 7,000 policías.

“Agradecerle el apoyo; en el caso de Nuevo León nos va a ayudar mucho porque sería para camiones hechos en Nuevo León, entonces, cuente con que su apoyo, aparte, va a dar a muchísimo empleo.

“Nos propusimos ser la sede más norteña de los tres países y, fieles al pragmatismo, dijimos que no se gastaría ni un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para que, una vez terminado el Mundial, quede un gran legado", sostuvo el mandatario.

El apoyo económico, detalló Sheinbaum, será de entre $1,500 y $2,000 millones de pesos para Nuevo León, por ser sede del Mundial de Futbol 2026, y se asignará otra cantidad igual a las otras dos sedes, la Ciudad de México y el estado de Jalisco.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera, la mandataria nacional informó que el apoyo a las tres entidades está destinado al rubro de Movilidad.

El anuncio lo hizo ante la presencia de los gobernadores de García y del mandatario de Jalisco, Pablo Lemus, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quienes rindieron un informe de los avances en infraestructura para realizar la máxima fiesta futbolera en sus territorios.

“Me comprometí con ellos a que iba a haber aportaciones del gobierno de México entre $1,500 y $2,000 millones de pesos para cada entidad, que son para la infraestructura: para el Metro en el caso de Monterrey, en el caso de la Ciudad para transporte, principalmente, y movilidad.

“Este año ya no pudimos cumplir con ese compromiso, pero lo estaremos cumpliendo para el próximo año", detalló la mandataria federal.

En el caso de Nuevo León, la presidenta se refirió a las obras de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

Sheinbam Pardo refirió que, además, a Nuevo León se le apoya con la construcción del tren de pasajeros de Saltillo a Nuevo Laredo pasando por tierras regias, y aunque no estará listo para el Mundial 2026, sí tendrá avances para el 2027.

Adicionalmente, García Sepúlveda aprovechó para agradecer a la Federación por otros apoyos dados a la entidad para la seguridad, específicamente para la reducción de delitos, y afirmó que el estado quedará "blindado" para el Mundial.

“Hemos blindado a todo el estado con destacamentos, con 10 helicópteros, vamos a tener dos Black Hawk listos, tenemos la división blindada, patrullas, nueva división carretera.

“En seguridad nos ha ido muy bien, Presidenta, gracias por todo el apoyo; Nuevo León redujo 81% los delitos este 2025; estamos listos y tenemos a Nuevo León blindado, para que haya paz y mucha tranquilidad en el Mundial", destacó.

El gobernador pasó revista de los avances en infraestructura y seguridad, entre los que destacó la nueva Fuerza Civil con un nuevo Cuartel General, 7,000 policías, nuevos helicópteros, Black Mambas, 1,200 patrullas y nuevos destacamentos.

Comentarios