Canadá destinará ayuda alimentaria a Cuba por crisis energética

Canadá destinará $8 millones de dólares canadienses en ayuda alimentaria para Cuba ante la crisis de combustible y escasez de productos básicos

El gobierno de Canadá anunció el envío de $8 millones de dólares canadienses en asistencia alimentaria para Cuba, en medio del deterioro de la crisis energética que golpea a la isla y agrava la escasez de productos básicos.

Apoyo humanitario ante la escasez

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, explicó que la decisión responde a la situación humanitaria y no forma parte de una coordinación política con Estados Unidos.

Los recursos serán canalizados a través de agencias de Naciones Unidas para garantizar que lleguen directamente a la población.

Autoridades canadienses han advertido desde hace meses sobre la falta de alimentos, medicinas y combustible en gran parte del país caribeño, un escenario que se ha intensificado por los apagones y las dificultades para sostener el transporte y la producción.

Crisis energética en aumento

La crisis se agravó tras la reducción de envíos petroleros desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y la presión internacional que complicó otras fuentes de abastecimiento.

Cuba produce solo una parte del combustible que necesita, lo que la vuelve vulnerable a interrupciones externas.

La escasez de combustible incluso ha afectado operaciones aéreas y actividades económicas clave, mientras el turismo, uno de los pilares financieros del país, enfrenta obstáculos logísticos.

México envía otro apoyo humanitario

En paralelo, México envió nuevos cargamentos de ayuda humanitaria con alimentos y productos básicos, en un intento por aliviar la situación mientras continúan las negociaciones diplomáticas para restablecer el suministro energético.

 


